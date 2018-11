Yanet García sorprende con foto sin maquillaje acompañada de triste mensaje

La mexicana preocupó a algunos de sus admiradores

Sin duda alguna Yanet García es una de las famosas que más expectativa genera entre sus seguidores.

Después de ganar gran popularidad al ser conocía como “La chica sexy del clima”, la también actriz se ha convertido en una de las consentidas del público. Por eso, las fotos que comparte en las redes sociales, generalmente llaman la atención.

Esta vez, la mexicana sorprendió al subir una imagen a cara lavada que además acompañó de un mensaje algo triste, situación que despertó algunos cuantos comentarios maliciosos, pero evidentemente, cientos fueron positivos.

“Las personas son como los camiones de basura… Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración… llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes. #natural #justme #loveyourself”, escribió Yanet al pie de la foto donde se la ve sin una gota de maquillaje y que hasta el momento cuenta con más 195 mil ‘Me gusta’.