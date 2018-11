Amenazan con ventilar el lado más oscuro de Jenni Rivera

La cinta "La Diva de la Banda" abordará supuestas adicciones y amistades con narcos

El director de cine Francisco Joel Mendoza, en exclusiva para GRUPO CANTÓN, dijo que estrenará en 2019 la película La Diva de la Banda, la cual estará basada en la etapa en la que Jenni Rivera tiene todo el éxito del mundo y se pierde en las adicciones, y además contará el despilfarro en fiestas, drogas y la cercanía que mantenía con narcotraficantes mexicanos.

“La Diva de la Banda relata el momento en el que Jenni pierde el piso y como muchos cantantes talentosos, no están preparados para la fama; en la historia se recrean diferentes fiestas a las que yo asistí por invitación de ella, en las que se drogaba fumando cristal, entre otros estupefacientes, y en donde también se hace alusión de la cercanía que tenía con narcotraficantes mexicanos, como La Barbie, El JJ e incluso con El Chapo Guzmán”, reveló Francisco.

Hace poco Juan Ángel, hijo de Jenni Rivera, publicó una polémica foto que revivió rumores de nexos con el narco:

Los papás y hermana de Jenni amenazaron con demandar al director, en caso de que decida difundir la película, si no les otorga el 75% de las ganancias que genere por ella: “Rossie, hermana de Jenni, nos pidió primero a los 10 productores el 80% de las ganancias de lo que genere la producción, y como ellos no están invirtiendo, se les negó y al nosotros no aceptar, piden 75%, pero no lo aceptamos. Entonces amenazaron con demandar en el caso de sí estrenar la película, la cual ya está en 80% de avance, misma que estrenaré en 2019, a pesar de las amenazas. Buscaré una plataforma digital para hacerlo”, aseguró.

Reitera que a Jenni le gustaba mucho la fiesta: “Recuerdo especialmente dos fiestas, una en Texas y otra en la CDMX, en la que después de que ella había trabajado, pedía cristal y en compañía de varios famosos la disfrutaba. En Huixquilucan, Estado de México, a principios de 2016, asistí a lo que ella le decía after party, en la que había narcotraficantes y droga, y ella participaba en eso”, finalizó.