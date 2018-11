Causa controversia juego Monopoly para ‘Millennials’

Es que en el Monopoly for Millenials, de Hasbro Gaming, en vez de conseguir dinero, gana el que más experiencias haya acumulado. Pero lo que despertó críticas es la manera en que invita a jugar: “Forget real estate, you can’t afford it anyway” (“Olvídate de los bienes raíces, de todas formas no puedes pagarlo”) dice la parte inferior de la carátula del juego.

A diferencia de su versión original, en este juego el dinero no es lo más importante, sino la experiencia, ya que se gana puntos visitando amigos, asistiendo a retiros espirituales y hasta frecuentando restaurantes veganos.

El cambio de reglas está centrado en la filosofía de esta nueva generación nacida entre 1981 y 1999.

Al recorrer el tablero, los jugadores descubrirán lugares para comer, comprar y relajarse. Además, deberán interactuar con otros jugadores con las tarjetas Chance y Community Chest.

Y los jugadores no pagan el alquiler, se visitan entre sí y ganan más puntos de experiencia.

Otros casillas con las que se encuentran los jugadores son el sótano de los padres, el sofá de un amigo, un loft de trabajo y una bicicleta compartida (que sustituye a las casillas clásicas de estaciones de tren).

Muchos en las redes sociales tomaron con humor e ironía el nuevo lanzamiento, pero otros usuarios se ofendieron sentirse catalogados como una generación que no tiene capacidad adquisitiva.