¿De dónde viene la palabra ‘che’?

Existen varias teorías, diferentes usos y se utiliza en más lugares que en el Río de la Plata

Muchas veces el origen de las palabras es un poco confuso.

Y el caso del ‘che’, una de las palabras representativas de argentinos y uruguayos, no es la excepción.

“Es un berenjenal”, lo describió a BBC Mundo, Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Argentina de Letras.

Sin embargo, hay algo que es seguro: ‘che’ es una palabra antigua (sí, es más vieja que El ‘Che’ Guevara).

Pero ¿qué significa? y ¿cuál es su origen?

¡Che, vos!

Getty Images No, el ‘che’ no se origina con el revolucionario argentino-cubano Ernesto ‘Che’ Guevara.

La palabra ‘che’ se usa para llamar la atención de alguien, o para referirse a alguien. Es como decir ‘hey’, ‘oye’, señala el Diccionario Argentino elaborado por la Academia de Letras de ese país.

Esta definición aplica más que nada a los hablantes principalmente de Argentina y Uruguay.

Pero hay otro tipo de ‘che’, según aclara la Real Academia Española, y es el de asombro o sorpresa. ¡Qué calor, che!

Así que ‘che’ cuenta con dos usos: el vocativo o nominal y el de interjección.

Y estos usos son el punto de conflicto entre los lingüistas para determinar su origen. ¿De dónde viene ‘che’?

La teoría valenciana

Hay quienes dicen que el origen de ‘che’ viene de la interjección en el dialecto valenciano para llamar la atención: “cé” que acentuada en su articulación daría un sonido semejante al che.

Uno de los lingüistas que respaldó esta teoría fue el venezolano Ángel Rosenblat (1902-1984).

Esto sería en ejemplos como “Que cosa, che” o “Que calor, che”. “Es como el ‘hombre’ o el ‘hostias’ del español ibérico”, ejemplifica Yliana Rodríguez, lingüista de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, en Uruguay.

Pero no muchos están de acuerdo con esta teoría valenciana para el ‘che’ rioplatense.

“No se conoce el caso de una interjección que pase a una categoría nominal para dar lugar a un vocativo. Los vocativos nacen de nombres y pronombres. Sería raro”, le dice Rodríguez a BBC Mundo.

La hipótesis mapuche

Getty Images Una hipótesis sostiene que ‘che’ viene del mapuche.

Otros estudiosos de la lengua, como el lingüista alemán naturalizado chileno Rodolfo Lenz (1863-1938), plantearon la hipótesis de que ‘che’ surge del araucano, el idioma de los aborígenes mapuche, originarios del territorio chileno y argentino.

En esa lengua ‘che’ significa gente: “mapu che”, gente de la tierra.

Sin embargo, esta idea tampoco termina de convencer.

“No conseguí ningún tipo de dato histórico que me permitiera hacer ese pasaje del mapuche al español y después pasar de gente a pronombre”, añade Virginia Bertolotti, profesora de la Universidad de la República de Uruguay y autora de “Notas sobre el che”.

Y además “es raro que no dejara rastro en el español de Chile, donde no existe ‘che'”, añade Rodríguez.

El origen guaraní

Getty Images El “Don Quijote” de Miguel de Cervantes tiene su traducción en guaraní. Una de las teorías es que ‘che’ proviene de ese idioma.

Otros, como el eslovaco José Pedro Rona (1923-1974), estiman que viene del guaraní: ‘che’, que significa mí: “che irú”, mi compañero.

“En guaraní ‘che’ sí es un pronombre posesivo. Y que algo pase de un pronombre a vocativo es lingüísticamente posible“, señala Bertolotti.

“En contextos de posesivos como ‘che patrón’, ‘che amigo’ cierra bastante. Claro que pruebas nunca tienes. Pero para mí, es más probable que venga del guaraní, que del mapuche”, agrega.

Del mismo modo lo cree Rodríguez, que se especializa en la influencia del guaraní en el español.

“La gente se olvida de la impronta guaranítica en la región. Y muchos de estos aborígenes fueron usados para las guerras de la independencia”, dice.

“Cuando los soldados españoles se dirigían a sus superiores, decían ‘mi coronel, mi capitán, mi sargento’. Y cuando los guaraní lo hacían, seguramente decían ‘che capitán, che coronel, che sargento’. Y ese es el uso que le damos en el Río de la Plata”, explica.

Lo cierto es que ‘che’ tiene “una etimología insegura” aunque sí es “una palabra muy antigua”, dice Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras.

“Existen versiones etimológicas en conflicto, varias muy antiguas y no hay seguridad cuál de ellas es la real. Y eso pasa mucho con las lenguas. Lo importante es saber que la etimología no acarrea ningún tipo especial de verdad. Es simplemente cómo se usaba la palabra hace mucho tiempo. Que no es especialmente verdadera por eso”, dice el lingüista.

Getty Images El ‘Che’ Guevara popularizó el término che en el mundo.

¿Dónde se usa?

Según los lingüistas consultados, el ‘che’, en sus diferentes usos, no solo se utiliza en la zona de Río de la Plata.

También aparece en el dialecto valenciano, como mencionamos antes, en el gallego, y en zonas de Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil.

Y parece que también el ‘che’ está presente en el vocabulario en las Islas Malvinas/Falklands, aunque no hay estudios sobre el español en el territorio, según le dijeron a BBC Mundo los especialistas.

Pago general en #falklands por un favor “pack de cerveza che!” ¡Un buen regalo en nuestra puerta! Ahora, ¿de quién es…? (¡espero que sea realmente para nosotros!), dice el tuit.

