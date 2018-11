Lee el mensaje que escribió el enfermero judío luego de tener que cuidar al tiroteador de la sinagoga de Pittsburgh

El enfermero dijo que el amor da esperanza frente al odio

El enfermero de trauma en la sala de emergencias que atendió al tirador de la sinagoga de Pittsburgh era judío. Y en una publicación de Facebook muy conmovedora, Ari Mahler explica por qué lo hizo y cómo se sintió.

“Soy un enfermero judío. Sí, ese enfermero judío. El mismo del que habla la gente cuando hablan del tiroteo de Pittsburgh que dejó 11 muertos. El enfermero de trauma en la sala de emergencias que cuidó a Robert Bowers, quien gritó: “¡muerte a todos los judíos!” cuando fue trasladado al hospital. El enfermero judío que entró en una habitación para salvar su vida.

Para ser honesto, estoy nervioso por compartir esto. Solo sé que me siento solo en este momento. Es irónico que todo el mundo esté hablando de mí sin yo tener la oportunidad de hablar por mí mismo.

Cuando yo era un niño, al ser etiquetado como “El judío (cualquier cosa)”, sin duda tenía connotaciones despectivas. Por eso es tan incómodo para mí que la gente de repente lo vea como un término entrañable. Como adulto, al desviar el foco de mi religión diciendo que en realidad no soy tan religioso, hace que sea más fácil para las personas aceptar que soy judío, especialmente cuando les digo que mi padre es un rabino. “No soy tan religioso”, es como decir: “No te preocupes, no soy tan judío, por lo tanto, no soy tan diferente a ti”. Funciona siempre, la gente se relaja y ya no me miran mal.

Experimenté el antisemitismo desde niño. Es difícil para mí decir si siempre fue producto de un odio genuino, o si los niños con sus propios problemas encontraron una razón para distinguirme de los demás. Claro, había algunos niños judíos en mi escuela, pero nadie más tenía un padre que era rabino. Me dejaban dibujos en los escritorios que mostraban a mi familia siendo conducida a cámaras de gas, esvásticas dibujadas en mi casillero y con notas dentro que decían, “muere judío. Con amor, Hitler”. Todo era diferente en aquel entonces, el acoso no estaba monitoreado como ahora. Yo también era más débil, me escondía detrás del miedo.

En cualquier caso, el hecho de que este tiroteo tuvo lugar no me sorprende. Para ser honesto, es solo cuestión de tiempo antes de que suceda el siguiente. La historia refuta la esperanza de que las cosas cambien. Mi corazón anhela el cambio, pero el clima de hoy no fomenta la tolerancia o la civilidad. Incluso antes de que se produjera este tiroteo, no hay evidencia real que demuestre lo contrario. El FBI y el Southern Poverty Law Center señalan que los judíos solo representan el dos por ciento de la población de los EE. UU., sin embargo, el 60% de todos los delitos de odio religioso se cometen contra nosotros. No sé por qué la gente nos odia tanto, pero parece que el punto débil del antisemitismo está prosperando.

Así que ahora, aquí estoy, el enfermero judío que cuidaba a Robert Bowers. He visto hablar de mí en CNN, Fox News, Anderson Cooper, PBS y las estaciones de noticias locales. He leído artículos que me mencionan en el NY Times y el Washington Post. El hecho de que hice mi trabajo, un trabajo que requiere compasión y empatía por todo, es de interés periodístico porque soy judío. Más aún porque mi papá es un rabino.

Para ser honesto, no vi el mal cuando miré a los ojos de Robert Bower. Vi algo más. No puedo entrar en detalles de nuestras interacciones, pero como su enfermero puedo decir que mi atención se brinda a través de la amabilidad, mis acciones se rigen por la empatía.

Estoy seguro de que no tenía idea de que yo era judío. ¿Por qué agradecer a un enfermero judío, cuando 15 minutos antes, me disparabas en la cabeza sin remordimientos? No le dije ni una palabra sobre mi religión. Elegí no decirle nada a él todo el tiempo. Quería que él sintiera compasión. Elegí mostrarle empatía. Sentí que la mejor manera de honrar a las víctimas era que un judío le demostrara que estaba equivocado. Además, si descubre que soy judío, ¿realmente importa? La mejor pregunta es, ¿qué significa para ti?

Amor. Por eso lo hice.

El amor como acción es más poderoso que las palabras, y el amor frente al mal da esperanza a otros. Demuestra humanidad. Reafirma por qué estamos todos aquí. El significado de la vida es dar sentido a la vida, y el amor es la fuerza última que conecta a todos los seres vivos.

No podría importarme lo que piense Robert Bowers, pero tú, la persona que lee esto, el amor es el único mensaje que deseo inculcar en ti. Si mis acciones significan algo, el amor significa todo.

Respetuosamente,

Ari Mahler, RN “.