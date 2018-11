Papá de Belinda regaña a la cantante por usar atrevido escote

La también actriz ventiló en Instagram la incomodidad de Ignacio Peregrín por un escote que lució durante la presentación de su línea de ropa

Los fans pueden deleitarse con la figura de Belinda, pero a quien no le hace gracia la forma de vestir de la cantante es a su papá.

“¿Pero cómo que no llevo ni sostén? ¡Sí llevo!“, se escucha explicar a la joven en uno de los clips publicados este martes.

En los videos, siete en total, Peregrín, le explica por qué se siente preocupado.

“Si lo llego a saber, no vengo. ¿No me estarás grabando? Las bubis son muy traicioneras, ocupan volumen y track se sale. Van a pensar que soy un padre consentidor“.

La cantante le explica que no hay posibilidad de un accidente y él, en el video final, parece entenderlo e incluso se ríe.

“Papá, pero si no se ve nada. Qué exagerado, es la moda, aparte estoy en edad de usar esto, ya después ya no.

“No se me escapan, las bubis no bailan. Las mías no son traicioneras, se quedan ahí en su lugar“, son algunos de los argumentos que la estrella del pop le dio.

Aquí puedes ver todos los videos de Belinda: