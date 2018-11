Una mujer es millonaria por ganar la lotería y ahora ofrece mucho dinero a quien quiera ser su pareja

Ganar la lotería a tan temprana edad puede suponer una serie de problemas que a la larga son difíciles de solucionar

La ganadora de la lotería Euromillones (que se celebra en Europa) más joven de Gran Bretaña ofrece una cantidad de dinero al año para un hombre afortunado.

¿Hay truco? Sí y no. Él tiene que salir con ella, pero a ella no le faltarían pretendientes aunque no tuviera dinero.

Jane Park, de 23 años, quien ganó casi $1,5 millón de dólares con su primer boleto cuando tenía 17 años, está dispuesta a pagar $80,000 dólares a su novio como un “subsidio”, para que pueda salir con ella e ir a restaurantes y citas elegantes.

Sin embargo, Jane no va a aceptar a cualquiera. Solo quiere lo mejor y para eso está lanzando un sitio web donde lospotenciales pretendientes pueden solicitar ser su novio.

Es incluso mejor que cualquier historia de Tinder.

The Mirror informa que la búsqueda de amor de Jane será filmada para un nuevo documental, que se emitirá el próximo año, y explorará lo difícil que es para alguien en la posición de Jane saber si una pareja la ama o solo quiere su dinero.

Jane es increíble y tiene mucho que dar, pero se ha encontrado sola otra vez, ya que desde que ganó, ha tenido una suerte terrible.

Nunca está segura de si está siendo amada por sí misma o por su saldo bancario. Así que preferiría tener el arreglo a la vista.

Jane tiende a ser insegura a veces y se preocupa por los motivos de las personas que se acercan a ella. Por eso está dispuesta a pagar el precio correcto para alguien leal.

Jane ha tenido una serie de relaciones muy publicitadas que han terminado mal para la joven.

Estaba vinculada con el concurante de Factor X y el músico, Sam Callahan, pero eso terminó cuando él besó a alguien delante de Jane en una fiesta.

Otros amantes han incluido a la estrella de un reality Brian Matthews, y al futbolista de Inglaterra Jordan Piggott, pero estas relaciones tampoco llegaron a nada.

Desde que ganó la lotería, Jane ha sido muy abierta sobre el impacto negativo que ha tenido para ella ganar una cantidad tan grande de dinero a una edad tan temprana.

En una entrevista con The Sunday People (y reportada por The Mirror) ella dijo:

“Tengo cosas materiales pero aparte de eso mi vida está vacía. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pensé que haría que [mi vida] fuera diez veces mejor, pero que todo ha ido a peor. Desearía no tener dinero la mayoría de los días. Me digo a mí misma que mivida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”

Jane incluso dijo que consideraba demandar a la organización de lotería por arruinar su vida y afirma que Camelot, la compañía detrás de la lotería, no debería permitir que los jóvenes ganen sumas tan grandes de dinero.

Camelot, por su parte, ha dicho que le han ofrecido a Jane “apoyo continuo” desde que ganó. Un portavoz explicó que depende de los ganadores si quieren tomar ese apoyo.

Continuaron diciendo que Camelot nombró un panel financiero y legal independiente para ayudar a Jane a administrar sus ganancias y la puso en contacto con otra ganadora que ganó un premio similar a la misma edad.