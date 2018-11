Clarissa Molina de “El Gordo y la Flaca” como nunca la habías visto

View this post on Instagram

Hoy llegue al estudio de @elgordoylaflaca para estar en el estudio en caso de que salga algo mal con la transmisión desde Los Angeles salir al aire desde aquí y @bombillicious como parte de su trabajo por supuesto, no por nada malo me dijo “pero viniste sin maquillaje, estas loca y si sales al aire!?” y yo le digo ay pero que importa al final la gente me va a ver tal cual soy sin maquillaje y sin filtro, en cámara y fuera de cámara! 😄❤️ Lo que quiero decir con esto es que te ames y te aceptes tal cual eres y eso te ayudará a hacerlo con los demás. #loveyourself #nomakeup #nofilter #love #clarissamolina #goodvibes