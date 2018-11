“Estalla” implante de seno a exmodelo y empresaria Stefanny Baldí

La costarricense es famosa en redes sociales gracias a sus fotos sexys y a sus múltiples trabajos como modelo y diseñadora de modas

Stefanny Baldí estuvo al borde de la muerte por culpa de uno de sus senos.

Y es que la también diseñadora de modas costarricense había estado sufriendo de dolores en espalda, pero no había querido atenderse, hasta que se hizo insoportable y tuvo que correr a buscar ayuda.

“Hace un tiempo para acá vengo con dolores como contractura tipo jalón por el gym, pero me metieron a sala de cirugía con el Dr. Manuel Piza, que es mi profesional de confianza, de hecho, el único con quien me he operado y vio el implante y estaba reventado. Cambiaron los dos, los bajaron un poco y el sábado me operaron y estoy en recuperación”, compartió en entrevista para un medio de comunicación de su país, el Diario Extra.

La cirugía de emergencia resultó exitosa para la joven, quien resultó ser la imagen de la clínica donde se realizó el procedimiento.

En ese mismo lugar ya se había sometido a otra cirugía plástica de nariz.

Actualmente Baldí se recupera en su casa junto a su familia de la operación de seno.

La costarricense es famosa en redes sociales gracias a sus fotos sexys y a sus múltiples trabajos como modelo y diseñadora de modas.

Parte de sus piezas de ropa las exhibe en su cuenta de Instagram.

POR: Elizabeth García