Jesús “El rey” Zambada revela sobornos a altos funcionarios de Interpol y de Vicente Fox

Jesús “El Rey” Zambada García declaró en el juicio del narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán

MÉXICO – Jesús “El Rey” Zambada García, identificado como exjefe de operaciones del cártel de Sinaloa, testificó que a comienzos de la década de 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, 2000-2006– personalmente gastó $300,000 dólares al mes sobornando a militares y funcionarios de México.

Los sobornos, dijo bajo juramento, fueron para funcionarios a nivel estatal y federal, así como a la policía internacional, la Interpol.

De acuerdo con el periodista Alan Feuer, quien cubre desde adentro el juicio en Nueva York contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como “El Chapo”, Zambada dijo que los sobornos más importantes en el estado de Sinaloa fueron pagados generalmente a los gobernadores en turno y a los fiscales, a los directores de la Policía Federal, a la Policía de Caminos y a la policía municipal.

A diferencia de los abogados de “El Chapo”, Zambada no menciona directamente al ex Presidente Fox. Los defensores de Guzmán sí mencionaron presuntos sobornos a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa.

“En el nivel federal, dijo, sobornó rutinariamente al comandante de la PGR [Procuraduría General de la República]; a la Policía Federal encargada de carreteras, puertos y aeropuertos; a la policía judicial estatal y a la Interpol”, reveló el reportero, quien asiste a las audiencias.

“Dijo que en 2004 ‘El Chapo’ le hizo traer 100 mil dólares para un General Toledano que en ese momento trabajaba en Guerrero, para que el cártel [de Sinaloa] pudiera importar más fácilmente cocaína colombiana a la orilla del mar. Zambada también dijo que a menudo pagaba a los militares, incluyendo las fuerzas especiales”, agregó.

Zambada, conocido como “El Rey”, es hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien se considera el más alto rango del Cártel de Sinaloa. “El Mayo” ha operado durante décadas y nunca ha sido procesado. A diferencia de “El Chapo” Guzmán, ha mantenido un perfil bajo y no ha sido objeto de una persecución mayor.

Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó en el sexenio de Vicente Fox, quien había tomado protesta como Presidente de la República 50 días antes.

El viernes 19 de enero del 2001, “El Chapo” llevaba ocho años preso (fue capturado en 1993) cuando se dio a la fuga.



El miércoles, Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de “El Mayo”, señaló a “El Chapo” como uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas.

Según Zambada García, “el Chapo” y “el Mayo” eran “socios” y dirigentes principales de la organización, de la que él mismo fue un “sublíder” y principal responsable en Ciudad de México.

De acuerdo con Alan Feuer, periodista de The New York Times, Zambada García, ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa, habló durante tres horas sobre el funcionamiento interno de la organización.

Se refirió, por ejemplo, a las ganancias estratosféricas de ese cártel, que es considerado el más vetusto en México, y Feuer lo describió en su cuenta de Twitter.

“Las ganancias eran enormes. Una inversión de 9 millones de dólares por 15 toneladas de coca podría dejar 39 millones de dólares en LA [Los Ángeles]. En Chicago, donde los precios son más altos, los inversionistas del cártel hacían 48 millones de dólares por cada embarque, dijo [Zambada]. En Nueva York, era de 78 millones de dólares”.