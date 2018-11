¡Lo hizo otra vez! Sergio Mayer desata burlas en Twitter por este nuevo error

El polémico diputado y cantante nuevamente está en el ojo del huracán

Ya es más que conocido que el exactor y actual diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en México, Sergio Mayer, se equivoque en cada palabra que emane, pues ahora volvió a dar de que hablar después de que confundiera el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional.

Durante una sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados, solicitó un minuto de aplausos en memoria del escritor Fernando del Paso, en donde aprovechó para invitar a los diputados al homenaje que se realizará el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.

Al hacer la invitación, el diputado de Morena mencionó Palacio Nacional en lugar de El Palacio de Bellas Artes, por lo que generó enojo en redes sociales.

Cero y van… ¿cuántas?: Sergio Mayer vuelve a confundir lugares.

El presidente de la Comisión de Cultura, invitó a homenajear a Fernando del Paso en el Palacio Nacional en lugar de Bellas Artes:👇🏼https://t.co/STSQ8drKP1 pic.twitter.com/pBvXlndCqh — POLÍTICO México (@politicomx) November 16, 2018

“Me gustaría, si me lo permite, pedir un minuto de aplausos para él, que creo importante considerarlo. Invitarlos también al homenaje que se hará en Palacio Nacional el próximo viernes. Señor presidente, me parece importante”, dijo Mayer, lo que provocó de inmediato las burlas de algunos usuarios en Twitter.

Cada que veo que #SergioMayer en TT, me pregunto qué estupideces dijo o hizo ahora. — Xochi SG 🐝 (@santaxochi) November 16, 2018

El error surgió después de que la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda y Paulina del Paso, hija del escritor, informaron sobre el homenaje con cenizas presentes de Fernando para celebrar su legado.

Hace algunos meses, Mayer ya había confundido a un actor porno con un estudiante.