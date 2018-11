5 preguntas básicas sobre la astrología para los que entienden poco o nada

Aquí se responden preguntas como qué tanta verdad hay detrás del horóscopo

La astrología es un lenguaje simbólico que propone una mirada energética de auto-conocimiento a partir del estudio de los doce signos, el movimiento de los planetas y su manifestación mediada por cada conciencia humana. No es una ciencia ni una creencia. Cuando le preguntaron al psicólogo Carl Jung si creía en la astrología dijo “Yo no creo, yo sé”. Porque la astrología es, ante todo, una herramienta, un valioso recurso que sirve para saber qué energía del zodíaco nos atraviesa y configura como individuos. En términos muy generales, permite pensar y leer la disponibilidad energética. Es como la meteorología: cuando llueve, uno puede no querer hacerlo, pero sabe que es preferible salir con paraguas. Con la astrología sucede algo parecido: uno puede consultar con un astrólogo y chequear el clima astrológico personal.

Ahora bien, en las clases y consultas de astrología es muy común escuchar a quienes recién se acercan al lenguaje: “¿Y cómo me influencian los planetas?”, “¿y cómo me afecta?” “¿Y que pasa si yo soy de Virgo y mi novio es de Escorpio?” “¿Pero entonces no hay buena compatibilidad entre el fuego y el agua?” Está bien, estamos jugando a las preguntas: ¿pero por qué estas preguntas tan asustadas? Para salir del miedo: la astrología no influencia linealmente, tampoco afecta directamente, y menos que menos nos determina en nuestras acciones. Además, sea cual sea el movimiento de los planetas en ningún caso implica repercusión inmediata. Más bien, los tránsitos son procesos durante los cuales se da una interacción entre los planetas, la energía y la propia conciencia. Otro punto importante para desmitificar es que no hay “energía buena” y “energía mala”. De ninguna manera la astrología propone juicios dicotómicos.

El horóscopo existe y persiste a pesar que la desconfianza que hay a su alrededor es cada vez más grande: “Pero, ¿cómo, a todos los de Tauro esta semana nos va a ir bien en el amor?” “¿Todos los de Géminis vamos a tener que cuidar nuestras ganancias?”, “¿Cuidado Escorpio con las palabras que decís porque puedes lastimar?”. Lo que hace el horóscopo es leer la disponibilidad energética en función de dónde están los planetas transitando pero aplica unos parámetros muy generales para los doce signos del zodiaco sin considerar ni aclarar a los lectores que uno no solo está atravesado por el signo solar sino que también tiene Luna y Ascendente que a veces nombran otras energías. Tal vez, si leyéramos el horóscopo de nuestro Ascendente encontraríamos más posibilidades de hallar información que nos resuene.

En efecto, es muy común escuchar a quienes dicen “yo soy de Leo pero para nada soy alguien muy auto-centrado o narcisista”, “yo soy de Virgo pero vivo en un desorden”, “soy de Libra pero ni loco me pongo en pareja” etcétera. Desde ya que estos comentarios clásicos encuentran una explicación sencilla desde la perspectiva astrológica. La lectura astrológica comprende el signo solar pero también abarca una totalidad que está dada por la carta natal. Hay muchos casos en donde uno se identifica más con la función Lunar en lugar de su signo solar, o con su ascendente. El famoso ascendente configura la carta natal completa, por eso es muy importante conocerlo.

La carta natal es la foto del cielo en el momento y lugar en que una persona nace; o bien la foto del cielo cuando se produce un acontecimiento (por ejemplo, la creación de una empresa, el inicio de un partido de fútbol, lo que sea que inicie); y es la herramienta con la que trabajan los astrólogos para proveer una lectura energética. Porque, básicamente, la carta natal nombra un mapa energético, una semilla que indica múltiples e infinitas opciones de manifestación de cada vida, cada viaje, cada suceso. Última pregunta de esta verborrágica curiosidad astral: ¿se puede saber qué tipo de viaje se hará con cada mapa? No, de ninguna manera. Eso dependerá del despliegue de cada conciencia, que a su vez puede ir cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual no solo no hay determinismo sino que la forma y experiencia que tome la energía en ningún punto está fijada de antemano ni puede predecirse. Para conocer la carta natal, el primer paso es averiguar fecha y hora de nacimiento. Así que ya saben, ahora a averiguar fecha y hora de nacimiento para complementar y conocer mejor el propio mapa natal. Quizás hasta revele el misterio de cada horóscopo.

Por: Vera Picabea