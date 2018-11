Comprar alcohol para menores es contra la ley

He aquí otras regulaciones para menores de 21 años y las bebidas embriagantes

Cuatro adultos recibieron multas y fueron citados a comparecer ante el juez por comprar alcohol para adolescentes durante un operativo reciente en Pomona.

Dos señuelos de 18 años fueron apostados frente a las tiendas y dijeron a los clientes que tenían menos de 21 años y pidieron a los clientes que les compraran alcohol.

Los muchachos pidieron a 13 adultos y cuatro se ofrecieron a hacer la compra, según las autoridades.

Si los adultos acuerdan comprar estas bebidas, los agentes los arrestan y les dan un citatorio por intentar proveer alcohol al menor. El castigo por suministrar alcohol a un menor es una multa mínima de $1,000 dólares y 24 horas de servicio comunitario.

El programa tiene como objetivo reducir la disponibilidad de alcohol a menores de edad. Las estadísticas muestran que los menores de edad generalmente tienen una tasa más alta de accidentes de conducir ebrios que los adultos. Los estudios también muestran que la combinación de alcohol y la juventud tiende a incrementar la conducta criminal. Según la Asociación Médica Americana, beber alcohol a temprana edad puede aumentar las posibilidades de comportamiento sexual de riesgo y el embarazo en adolescentes, la delincuencia juvenil, comprometer la salud, y dar lugar a lesiones no intencionales y la muerte.

Vendedores

El Departamento para el Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) del Estado de California indica que también las tiendas deben cerciorarse que las personas sean mayores de 21 años para poderles vender alcohol.

“Niéguese a venderle a cualquier persona que es obviamente un(a) menor, independientemente de la identificación, y requiera identificación de buena fe de cualquier persona que parece tener 30 años de edad o menos. Las formas de identificación de buena fe son aquéllas que son actualmente válidas, que reflejan la fecha de nacimiento, descripción física y fotografía. La identificación tiene que emitirla un gobierno municipal, estatal o federal”, indican las regulaciones del Departamento ABC.

Otras regulaciones sobre el alcohol

Otras leyes existentes estipulan que no es permitido tomar fuera de establecimientos que no tengan licencia para el consume de alcohol, no se puede vender alcohol a una persona intoxicada, no es permitido andar con vasos o botellas abiertas que contengan alcohol, no es permitido manejar con contenedores de licor abiertos, ni tampoco llevar pasajeros dentro del auto que estén tomando alcohol o que tengan vasos/botells de licor en la mano, y bajo ninguna circunstancia es permitido consumir alcohol en público si eres menor de 21 años.