La foto de Melania “semi desnuda” que sigue causando problemas

La portada de GQ de la ex modelo y ahora primera dama de EEUU volvió a estallar las redes

La sensual portada de la revista GQ en la que Melania Trump sale en la cabina de un avión modelando un diminuto vestido futurista que deja sus pechos mayoritariamente expuestos, sigue dando de que hablar 18 años después.

Una de la críticas de la ex modelo y hoy primera dama de EEUU, la actriz y cantante de 72 años Bette Midler publicó una foto de esta sesión de fotos de 2000 que subtituló en Twitter, @FLOTUS: “La factura de la limpieza en seco para la tapicería en Air Force One debe ser una locura”, acompañada por el hashtag “#FLOTITS”.

De inmediato muchos comentaristas republicanos salieron en defensa de Melania diciendo que los comentario de Midler era una “burla celosa”, “amarga” y “desesperada”, según reportó Yahoo.com.

Tales críticas no parecían provenir solo de los partidarios de Trump y de la Casa Blanca, también vino de aquellos que dijeron ser fanáticos de Midler. Estos fanáticos expresaron su decepción por haber publicado algo tan “mezquino” o que una campeona reconocida de los derechos de las mujeres despreciara a otra mujer por su cuerpo o su apariencia.

“Algunos te consideran un ícono defensor de las mujeres … ¡esto es muy desagradable! ¿Qué les pasó a todas las mujeres que se deben levantar unas a otras? ¿Qué te hizo esta mujer (sic)? Deberías avergonzarte de ti mismo, tan decepcionante “, se lee en las redes en referencia a la publicación de Milddler que se ha vuelto viral.

The dry cleaning bill for the upholstery on Air Force One must be insane.#FLOTITS pic.twitter.com/oI4yHfeX2O

— Bette Midler (@BetteMidler) November 14, 2018

SIn embargo Midler no se arrepintió de su publicación pues la actriz ha sido abiertamente crítica de la primera dama desde antes de que Melania llegara a la Casa Blanca.