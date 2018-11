La atrevidísima foto de Natalia Rivera que Bad Bunny no pudo evitar comentar

View this post on Instagram

Got Pink?💕🌸⁣⁣ ⁣⁣ 📸 @thebunwithroses ⁣⁣ Styled and 💄 by Me💕 Metallic Pink bodysuit/ @berunwayvous ⁣⁣ ⁣⁣ #pink #metallic #retro #photoshoot #barbievibes #latina ⁣⁣#slay #levelup ⁣⁣