Los hombres feos hacen más felices a las mujeres, un estudio lo confirma

El apoyo de la pareja es fundamental para que los dos puedan ser felices y vivir una vida plena dentro de la relación

Son muchas las parejas que llaman la atención por lo dispares que son. Normalmente dicen que los polos opuestos se atraen, ¿pero de verdad es cierto que la belleza no juega un papel en esta ecuación?

Seguro que conoces a más de una pareja en la que la mujer destaca por su físico. Sin duda ella se llevó todas las cartas ganadoras de los genes perfectos y él…bueno él no tanto. Es simpático, dirán algunos como excusa.

Y seguro que es así, simpático, seguro de sí mismo, cariñoso…

Un estudio realizado por el área de psicología de la Universidad Estatal de Florida estableció la relación entre la elección de una pareja y el nivel de satisfacción personal, en el caso de las mujeres.

La investigación, publicada en Science Direct, afirma que las mujeres son mucho más felices junto a parejas consideradas “poco atractivas”. Lo curioso es que esto mismo no sucede al contrario. Los hombres son más felices con mujeres menos agraciadas. Pero es más, las mujeres que están con hombres mas guapos que ellas pueden llegar a tener problemas de salud, porque les genera estrés.

La investigación afirma que las mujeres que tienen parejas poco agraciadas viven una vida más plena y relajada, ya que no sienten la necesidad de verse cada vez y por lo tanto no hay presión, ni con la pareja ni con otras personas puesto que no se siente la competencia. Estas mujeres no llevan hasta extremos los esfuerzos físicos o de dieta y esto influye en su comportamiento social y en su bienestar físico.