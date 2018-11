Dueños de casas móviles ganan demanda

Jurado de Los Ángeles les otorga 5.5 millones de dólares a 31 familias; el juicio contra Friendly Village continúa

Decenas de dueños de casas móviles celebran haber ganado una demanda en contra de los dueños del terreno Friendly Village en Long Beach por—entre otras quejas—fallar en el mantenimiento, negligencia y molestias públicas y privadas.

Esto se debe a que sus casas están sobre un terreno que una vez fue un vertedero de basura para la ciudad de Long Beach. El terreno está cambiando constantemente, lo que provoca reservas de aguas residuales, problemas eléctricos y daños estructurales a sus propiedades.

El lunes se anunció que un jurado de Los Ángeles otorgó más de $5 millones y medio de dólares a 31 familias en el primero de una serie de juicios contra los dueños de Friendly Village localizado en 5450 N. Paramount Blvd en Long Beach.

Además el jurado también determinó que Friendly Village MHP Associates y los otros acusados son responsables por el maltrato a personas mayores. Encontraron que la opresión por fraude y la malicia habían dado derecho a los demandantes a daños punitivos que serán discutidos en el tribunal la próxima semana.

‘Algunos perdieron sus casas’

Silvia Rodríguez dijo que hace ocho años ella y su esposo compraron una casa móvil en Friendly Village con la esperanza de darles estabilidad y un techo permanente a sus tres hijos.

La casa les costó poco más de 20 mil dólares y tenían que dar un pago mensual de unos 925 dólares a Friendly Village por el alquiler del terreno.

Sin embargo, al paso del tiempo la felicidad de ser propietarios se convirtió en una preocupación.

“Nuestra casa estaba afectada y nos dimos cuenta porque cuando la compramos le pusimos piso de mármol a toda la casa y con el tiempo la casa se movía y el mármol se comenzó a partir”, dijo Rodríguez, de 40 años. “Afuera también el concreto se estaba levantando y cuando llueve el agua se va debajo de las casas”.

Lo mas impresionante para ella y sus cerca de 180 vecinos es que pese a que la mayoría de las casas estaban siendo afectadas, los dueños hacían caso omiso a sus quejas y con el tiempo les continuaban aumentando la renta del terreno.

Rodríguez dijo que su alquiler de terreno aumentó y actualmente paga 1.400 dólares mensuales más 1.600 dólares de utilidades.

“Según es por la luz, el gas y agua pero ellos le ponen como quieren porque todo llega con ellos”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, al enterarse del veredicto esta semana, dijo que todavía no lo puede creer.

“Estoy incrédula porque apenas me dijeron pero también me da mucha tristeza porque muchas personas aquí perdieron sus casas porque ya no pudieron pagar”, dijo Rodríguez. “Me hubiera gustado que ellos también hubieran sido parte de la demanda”.

El juicio, que comenzó a mediados de septiembre, involucra a Michael Scott y Lee Kort cuya compañía administraba y operaba Friendly Village.

Durante los últimos dos meses, los demandantes han testificado acerca de cómo, en lugar de solucionar los problemas actuales, los propietarios del parque ignoraron sus quejas y continuaron subiendo el alquiler.

Los demandantes alegaron que los propietarios del parque recaudaron $ 7.5 millones de dólares en los últimos cuatro años de los residentes de Friendly Village, pero no gastaron nada para hacer las reparaciones y el mantenimiento necesarios, mientras que el parque de casas móviles afirmó que finalmente intentaría reparar el parque.

No obstante en octubre la compañía se declaró en bancarrota.

Brian S. Kabateck, uno de los abogados representantes de los dueños de las casas móviles, dijo que el jurado también se dio cuenta que los acusados claramente se aprovecharon a algunos de los dueños de las casas, quienes en un gran número son personas de la tercera edad y/o vulnerables.

“Estas son personas con ingresos fijos, ancianos, discapacitados y personas al borde de la pobreza”, dijo Kabateck. “Esta compañía permitió a los residentes vivir en la miseria con aguas residuales sin tratar en sus hogares mientras aumentaban los alquileres y recaudaban millones y millones de dólares en ganancias”.

Se estima que cada una de las familias demandantes recibirá alrededor de 100 mil dólares por persona, pero la cifra podría aumentar si el jurado encuentra a los acusados responsables de maltrato a ancianos y daños punitivos, explicó la oficina de Kabateck.

El equipo legal de Kabateck esta representando a más de 120 familias adicionales que demandaron a Friendly Village. Esos casos irán a juicio en los próximos meses.

La Opinión intentó contactar a Phil Woog, abogado representante de los demandados pero hasta el momento no ha recibido respuesta.