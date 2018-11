Irina Baeva, novia de Gabriel Soto, explota su sensualidad enfundada, solo, en un suéter amarillo

View this post on Instagram

💫 todo lo que te molesta te enseña a tener paciencia. 🌱 todo lo que te abandona te enseña cómo levantarte sobre tus propios pies. 🦋 todo lo que te enoja te enseña a perdonar y ser compasivo. 🌾 todo lo que tiene poder sobre ti es para enseñarte a tomar el poder de vuelta. ❤️ todo lo que odias te enseña a amar incondicionalmente. Jackson Kiddard ……… ……… 📸 @esquedachris