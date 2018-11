La monja que dejó la iglesia para ser actriz porno

La mujer admitió que la verdadera razón por la que se dedica al porno es por las ganancias que obtiene

Yudi Pineda, tiene 28 años y es colombiana. Desde muy pequeña sintió la llamada de la fe…hasta que lo que la llamó fueron otros asuntos menos puritanos.

Se confiesa acérrima católica desde niña. Tanto es así que estuvo en un convento formándose como monja durante ocho años, pero se enamoró y dejó los hábitos de lado.

Luego de esa ruptura con la fe, ahora se gana la vida como actriz porno webcam.

Según contó en una entrevista a Caracol Radio, entró al convento a los 10 años, y duró ocho ahí. Hasta que se enamoró del profesor que les daba la catequesis a los niños que iban a tomar la primera comunión. Ahí fue cuando decidió dejar los hábitos.

Luego de trabajar en empresas como Nestlé, una amiga le contó que siendo modelo de webcam se ganaba bien y que podría generar mucho dinero.

Decidió probar.

Con la ayuda de una de las personas más conocidas en la industria del “porno tecnológico”, Juan Bustos, lleva más de un año animando la industria del entretenimiento adulto.

Pero su profesión no le impide seguir creyendo. Afirma que sigue siendo muy devota y no cree que Dios la juzgue por cómo vive su vida.

“Primero me sentía mal, pero, la verdad, ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy allá. Cuando entro, trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa”, contó Yudy en la entrevista.

Está claro que las creencias no están reñidas con las necesidades y la llamada del dinero, en muchos casos, lo puede todo.