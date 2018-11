Maluma anuncia y explica su retiro de los escenarios

El intérprete de "Felices los 4" ha estado de gira con el "Fame Tour"

El colombiano Maluma dio un anunció que sorprendió a sus millones de fans a lo largo del mundo.

A través de su cuenta de Instragram, el reguetonero anunció que se retirará de los escenarios durante un tiempo.

Y es que la acumulación de estrés y cansancio por su gira “Fame Tour” fue motivo para que la estrella anunciara este receso en su carrera.

“Necesito un poco de tiempo para mi, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mi, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma.