Alcalde de Guanajuato no quiere turistas “pobres”, luego se retracta

Tras levantar polémica, el edil dijo que todos son bienvenidos a la ciudad colonial

GUANAJUATO, MÉXICO – Luego de generar polémica por decir que no quiere turistas de bajo perfil, que no gastan en la ciudad, y que prefiere a los turistas que gastan más dinero, el Presidente Municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaño, afirmó que no fue su intención ofender nadie.

“Otros tanto, 20 mil, Vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no gastan en la ciudad y no dejan derrama económica”. dijo el alcalde.

“Queremos un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica”, precisó.

Esas palabras provocaron polémica y le trajeron fuertes criticas al funcionario guanajautense.

“Reconozco la responsabilidad de las repercusiones mediáticas y sociales que generaron mis palabras y mis comentarios”, expresó anoche en un video publicado en Facebook.

“Quienes me conocen saben que soy una persona cercana, pero también enérgica e impetuosa y, a veces, en este afán por proteger los intereses y el bienestar de los guanajuantenses puedo no tener la razón, les aseguro que no es mi intención ofender a nadie”.

Acompañado por tres hombres y tres mujeres con distintos vestuarios, el panista, bautizado en redes sociales como Alcalde “fifí”, aseguró que todos son bienvenidos a la capital guanajuatense.

“Quiero que cualquier ciudadano sea cual sea su condición económica, estado o nacionalidad, venga a Guanajuato y se enamore de nuestra ciudad, que se quede aquí el mayor número de días posibles y que consuma nuestros productos locales”, dijo.

“Todos son bienvenidos, somos una ciudad turística, esto nos convierte en un municipio privilegiado, pero también nos da una gran responsabilidad y debemos unir los intereses de los turistas, quienes merecen disfrutar al máximo nuestra ciudad, y el de los guanajuatenses, quienes exigen una ciudad próspera y ordenada”.

Navarro manifestó su compromiso de posicionar a Guanajuato entre las ciudades mexicanas más recomendables para visitar por su belleza y hospitalidad.

“A pocas semanas de festejar el 30 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos une el propósito común de realzar y defender nuestra esencia cultural e histórica por encima de las diferencias ideológicas o de opinión”, puntualizó.

Con información de Agencias.