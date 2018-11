Karol G se dejó ver sin sostén, con una camisa blanca, en redes sociales

View this post on Instagram

Lo más lindo de todo es lograr las metas que siempre has soñado y encontrarse no con personas dándote la espalda, sino con gente aplaudiéndote 🙏🏾 Todo eso depende de tu actitud y gratitud con los demás. Hoy en estas fotos se ve que mi equipo de trabajo y yo somos uno ❤️ Somos Familia. Celebrando que después de estos años de esfuerzo y dedicación, juntos nos convertimos en GRAMMY WINNERS ❤️❤️❤️ Fotos dedicadas a mi familia, a mi equipo @gteam_kg , mis managers @protalentagency @jhuerres #AlZamora y a mi disquera @universalmusica WE READY FOR MUCH MORE ☝🏾🚀 G R A C I A S