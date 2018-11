Michelle Vieth contará la verdad sobre su video sexual

La actriz hará un documental para ponerle fin al escándalo que protagonizó hace más de una década

Michelle Vieth rompió el silencio.

La actriz dio a conocer que hará un documental para poner fin al escándalo que protagonizó junto a Hector Soberón hace algunos años tras la filtración de un video sexual.

Acompañada de su familia, Vieth reveló para las cámaras del programa ‘Ventaneando’ sus razones.

“Con el documental quiero darle punto final compartiendo mi historia. Obviamente es un proceso que no tiene fin porque hasta el día de hoy me sigo topando con diferentes preguntas.”, dijo Vieth.

“Por eso es que yo decido contar mi historia de esta manera con alguien que entiende mis heridas y ese es In House, alguien que entiende mis heridas y las respeta, alguien que lejos de querer hacer algo morboso es simplemente contar mi parte para ayudar a tantos niños y gente que ha estado en una situación similar. Y sobre todo mi preocupación más grande es todos estos jovencitos que por algo así, se han quitado la vida”, aseguró.

Sobre cómo abordó el tema con sus hijos, Michelle respondió:

“Todo esto es algo que me va a acompañar hasta el día que yo me muera. Mi esposo me ha ayudado a hablar con ellos. Y una parte importante es promover que haya una ley que proteja este tipo de cosas. Pero sí necesitaba hablar. Uno no sana sus heridas hasta que no comienza a hablar, y yo no lo había hecho.”, finalizó.

Mira aquí la entrevista