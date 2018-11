Así se vive la navidad en los parques temáticos del sur de California

Miles y miles de luces, menús especiales de la temporada, shows y villancicos son parte de la extensa oferta de los parques de atracciones en estas fechas

Los festejos navideños en el sur de California ya están más que a la orden. Desde hace unos días, los parques temáticos de la región iniciaron sus celebraciones de la temporada. Desde vistosos adornos hasta preparaciones culinarias típicas de estas fechas son parte de la amplia y variada oferta para los visitantes.

A continuación listamos algunos de los puntos más destacados que ofrecen estos sitios durante las fiestas decembrinas.

Knotts Berry Farm

Este parque de Buena Park sigue su propia tradición de ofrecer entretenimiento al estilo del viejo oeste. Hasta el 6 de enero, los visitantes podrán disfrutar en Knotts Merry Farm de shows con el tema de navidad protagonizados por Charlie Brown y su pandilla –entre ellos “It’s The Merriest Christmas Show Ever, Charlie Brown” y “Snoopy Ice Show: Merry Christmas, Snoopy!–, así como ver cada noche el encendido del árbol navideño gigante que está colocado en la plaza de Calico. Por las calles de esta sección también hay coristas que interpretan villancicos y un área para crear adornos navideños. Al anochecer se iluminan las calles de Calico y cae nieve. El parque también tiene un menú especial para estas fiestas, desde elotes aderezados hasta pizza con salsa de boysenberry, la especialidad de la casa. Más detalles en knotts.com.

Six Flags Magic Mountain

Para esta temporada, en el Holiday in the Park, se iluminan algunas áreas con alrededor de 2 millones de luces, incluyendo dos secciones nuevas, Merry Lane y el Santa’s Cottage. Durante 29 noches, además de caer nieve se realiza el Taste of the Holidays (del 15 al 30 de diciembre), que ofrece una serie de preparaciones inspiradas en esta época, como s’mores tostados sobre las brazas, funnel cakes y sopa servida en un bowl de pan. Algunas de las áreas que ofrecen experiencias inmersivas del parque son Merry Lane en Metropolis –con luces que danzan al ritmo de la música–, la Six Flags Plaza, que se ilumina con los colores de la navidad, se presentan coros de villancicos y bailarines en el escenario de Full Throttle, y en el DC Universe hay un show de luces sincronizado con temas navideños. Solo fines de semana hasta el 9 de diciembre. Diario del 15 al 30 de diciembre. Más detalles en sixflags.com.

Universal Studios

Este parque tiene dos atracciones imbatibles para esta temporada navideña. Por una parte, su tradicional Grinchmas, en la que los asistentes pueden conocer y tomarse fotos con el Grinch y con su perro Max, así como con varios de los Who de Who-ville en la transformada plaza central de este lugar. Se instalará el clásico árbol retorcido de 60 pies de alto a cuyo pie estará un escenario donde artistas como Martha May Who-vier, las Who Dolls y los Who-liday Singers ofrecerán números musicales. 1, 2, 8 y 9 de diciembre y diario a partir del 10 de diciembre. Termina el 30 del mes. Y por otra parte, tiene la celebración Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, donde cada noche cae nieve y el castillo de Hogwarts se convierte en el lienzo gigante para la proyección de luces multicolores que bailan al ritmo de la música de las cintas de Harry Potter. Mientras tanto, en la aldea de Hogsmeade, los escaparates lucirán decoración de navidad con una tema distinto cada uno. Esta atracción ya está abierta y continúa hasta el 6 de enero. Más detalles en universalstudioshollywood.com.

Legoland

Para los niños más pequeños este es el paraíso, y más en esta temporada, cuando los visitantes pueden ver el árbol de legos más grande del mundo –mide 30 pies–, un show navideño de los amigos de lego, reunirse con personajes de lego en la Holiday Village, disfrutar de postres exclusivos de esta fecha en el Holiday Market –como las malteadas de menta y crepas de Nutella y menta–, tomarse fotos con lego Santa y su trineo y ver la decoración de navidad en todo el acuario Sea Life y un nuevo espectáculo de luces. El 1, 8, 15, 22, y del 26 al 30 de diciembre. Más detalles en legoland.com

SeaWorld

Este acuario gigante celebra la navidad con varios espectáculos protagonizados por sus estrellas: los animales marinos. Entre los show más destacados está “O Wondrous Night, The Greatest Story Never Told”, que se efectúa en el Nautilus Amphitheater bajo la luz de las estrellas. El musical incluye más de 30 villancicos, marionetas y animales reales, como camellos, un burro, llamas, ovejas y palomas. Otros shows, como el Christmas Special de Clyde y Seamore, son protagonizados por nutrias, focas, leones marinos y otras criaturas. En la Christmas Village de Santa, se realizan tradiciones navideñas, con lectura de cuentos de la temporada y la degustación de creaciones culinarias hechas por la señora Claus. El parque está adornado con guirnaldas, árboles de navidad y más de un millón de luces. Más informes en seaworldparks.com

Disneyland

Tanto en Disneyland como en Disney California Adventure, los festejos de navidad inundan sus calles y rincones. Entre lo más destacado del primero está el A Christmas Fantasy Parade, en el que los personajes más populares de este lugar pasean por la calle principal montados en vistosas carrozas. También la iluminación de la fachada de It’s Small World y la decoración por dentro y por fuera de la Haunted Mansion, de la que se apoderan todos los personajes de la cinta “The Nightmare Before Christmas”. Y por supuesto, la cereza del pastel es el castillo de la Bella Durmiente, que en esta temporada luce miles de colores azules y blancas y cae nieve en su exterior. En este lugar los festejos terminan el 6 de enero. Y del segundo parque, lo más relevante es el Festival of Holidays, que celebra la comida y tradiciones de varias culturas del mundo. Hasta el 8 de enero, los visitantes pueden degustar desde comidas y bebidas típicas de varias del mundo hasta shows musicales de mariachi, coros, presentaciones de danza y coloridos desfiles. Más informes en disneyland.disney.go.com