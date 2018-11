Mexicano da gracias por estar vivo tras supercar 20 tumores cancerosos

Este Thanksgiving lo pasó en el hospital, recuperándose de su última cirugía

Homero Poblano es un apasionado del baile, algo que aprendió desde muy pequeño en su natal Ciudad de México; bailaba de todo, desde la cumbia, el mambo y el cha cha cha hasta el swing y el boogie woogie.

“Las fiestas decembrinas en México eran muy buenas”, recordó Poblano mientras se transportaba a esas épocas de su juventud. “¡Eramos muy fiesteros!”.

Ahora, a sus 63 años, él se enfrenta a una situación delicada pero aun así en este Día de Acción de Gracias, dijo, tiene mucho que agradecer.

“Le doy gracias a Dios que me ha mantenido en este mundo y me tiene de su mano y no me quiere dejar ir”, enfatizó Poblano.

Y es que un día antes del Thanksgiving, al residente de Westlake Village, en el condado de Ventura, le practicaron una cirugía para remover un aneurisma del lado izquierdo de su cerebro.

Los aneurismas ocurren cuando la pared de una arteria se debilita, haciendo que se abulte. Si se rompe, resulta mortal en aproximadamente el 40% de los casos.

Tumores y cáncer

Poblano dijo que él siempre ha sido un hombre muy alegre, trabajador pero sobre todo muy sano. Fue por eso que hace unos cinco años cuando comenzó a tener muchos problemas con hemorroides decidió ir al médico para operarse.

No obstante, los resultados de sus estudios revelaron un problema más grande. Poblano fue diagnosticado con un tumor canceroso en la próstata y otro en el riñón derecho.

“Me hicieron una incisión para quemarlo [el del riñón] por dentro y cuando me recuperé continúe el tratamiento de la próstata”, recordó el mexicano.

Para este caso optó por la radiación.

Sin embargo, la enfermedad no se daba por vencida y al poco tiempo Poblano notó protuberancias en su cuello. Entonces le diagnosticaron cáncer en la garganta.

“Me hicieron quimioterapia y radiación en la garganta y llegué a pesar de 157 libras hasta 97 libras”, dijo Poblano, quien aseguró que esos tratamientos eran más largos y dolorosos.

Pero a pesar de todo el temor y duda, Poblano venció los obstáculos y se recuperó. Para el 2016 ya estaba trabajando nuevamente como mesero, un oficio que ha realizado desde que llegó a Estados Unidos hace 35 años.

Él disfrutaba el tiempo con su esposa, sus tres hijos y nietos y muy seguido viajaba a México para visitar a sus padres y hermanos. Lo que le hacia más feliz, era estar reunido con su familia y bailar.

“Allá las fiestas son muy tradicionales, aquí son más como un evento social”, dijo.

El cáncer regresa

Cuando parecía haber superado sus problemas de salud, a finales del 2017 Poblano comenzó a notar que su brazo izquierdo perdía fuerza.

“Vi que se me caían las cosas pero aun así, seguí trabajando”, dijo Poblano.

En febrero, mientras trabajaba, cayó inconsciente y en el hospital le dieron de nuevo la mala noticia.

“Me detectaron cinco tumores en la cabeza. Uno bastante grande, del tamaño de una pelota de golf”, dijo Poblano. “Lo operaron y los otros los dejaron ahí y con tratamiento”.

Tres meses después le detectaron cáncer en el hígado y desde entonces tuvo que dejar de trabajar.

“Vivo con mi esposa y estoy deshabilitado desde febrero. Mi esposa es quien sostiene la casa”, dijo Poblano, asegurando que lo peor que ha enfrentado son las rachas económicas.

“A veces me deprime esta situación y ya no quiero vivir, pero otras veces amanezco con optimismo”, reconoció.

Las causas

El cirujano cerebral Martin Mortazavi, director médico del Instituto de Neurología de California en Thousand Oaks, y doctor de cabecera de Poblano, dijo que existen varias razones por la que se dan los aneurismas.

En primer lugar está la alta presión sanguínea y el fumar. También puede ocurrir por herencia, si otros familiares han tenido aneurismas o problemas del hígado.

La Asociación Americana del Corazón estima que una persona debe tener un nivel de presión sanguínea de 140/80 para mantenerse saludable.

“El grupo de mujeres afroamericanas y latinos tienen un factor de riesgo mas grande”, dijo el doctor.

En Estados Unidos 1 de cada 50 personas tienen un aneurisma no detectado y se considera una bomba de tiempo si se rompe, según la revista Neurology. Los investigadores encontraron que los mexicoamericanos tienen un 67% más de probabilidades de sufrir un derrame cerebral relacionado con un aneurisma roto que los blancos no hispanos.

Debido a que la operación es delicada, Poblano pasó el Día de Acción de Gracias en el hospital. “El jueves seguro me toca quedarme en el hospital en cuidados intensives, pero todo sea por la salud…Me va a tocar comer pavo del hospital”, dijo riendo.

Poblano aseguró que tras enfrentar y vencer casi 20 veces los tumores cancerosos, de ahora en a delante prefiere vivir una vida que sea más de calidad.

“Yo he tenido una vida plena y le he dado vuelo y requete vuelo a la hilacha desde muy joven”, dijo Poblano. “No quiero morir atado a una cama con medicamentos”.

Agregó que en su juventud vivió el terremoto de México de 1985, tiempo después fue secuestrado por 20 días y aquí en Estados Unidos ha enfrentado los terribles tumores pero aun así él ve la vida con positivismo.

“Quiero estar bien para regresar a México y ver a mis padres. Lo poco o mucho que me quede de vida lo quiero disfrutar”, dijo Poblano. “Siempre he sido una persona que me gusta luchar por lo que tengo y hemos salido adelante con mi familia. Somos personas de fe”.