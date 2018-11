Cómo salirse de un grupo de WhatsApp sin que los demás se den cuenta en 2 simples pasos

De esta manera, no vas a herir los sentimientos de nadie

Seguramente te ha pasado que alguien te agregó a un grupo de WhatsApp sin autorización o bien, que estás por voluntad propia en alguno conformado por familiares y amigos y de los cuales te encantaría ya no estar más pero que no te atreves a dejar por no querer herir ninguna susceptibilidad.

Cuando alguien se sale de un grupo de WhatsApp, de inmediato la aplicación lo notifica a todos los miembros; sin embargo, hay una forma de poder hacerlo y sin que los demás tengan que saberlo.

Lo primero que hay que hacer es ir al chat del grupo del cual quiere salir y bloquear las notificaciones. Para hacerlo, dirígete a “Información del grupo” y elige la opción “Bloquear” o “Silenciar el grupo”.

El segundo paso es eliminar todo el contenido relacionado con el grupo, es decir, imágenes, videos, mensajes de voz. Para esto es necesario ir al menú del grupo y elegir “Archivos del grupo” y elige todo lo que quieras borrar de tu teléfono.

Así dejarás de recibir notificaciones de ese grupo en que estás y que tanto te desagrada sin que los demás estén enterados.