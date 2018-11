Andrea Legarreta de “Hoy” rompe Instagram con ‘leggins’ que marcan todos sus atributos

View this post on Instagram

Hoy tocó #CommandoStudioMiAmor @commandostudio Una de las formas que más AMO para sudar y sentirme BIEN! Y ya vieron que belleza de #leggings ???? Vean todas la opciones que tienen en @modeonfitmk 🙌🏻🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️