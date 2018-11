Árbitro afromexicano que denunció racismo en la Liga MX inicia una huelga de hambre

Adalid Maganda hará lo que sea por lo que considera una causa más que justa

CDMX, México – Adalid Maganda realizará desde esta tarde una huelga de hambre a las afueras de la Federación Mexicana de Futbol.

Molesto porque el titular de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, no se presentó por tercera vez a la Junta local de Conciliación y Arbitraje (cuarta si se considera la reunión en el Conapred), el exárbitro afromexicano advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias, incluso si le cuesta la vida, con tal de ser restituido como silbante.

“Vamos a tocar puertas y no nos vamos a quitar de ahí hasta que el presidente de la Federación (Yon de Luisa) o el presidente de la Comisión de Árbitros (Brizio) nos den la cara.

“Esto es algo social, ya me amenazaron que si no cierro la boca me van a desaparecer (aludió al incidente hace mes y medio con judiciales en Ecatepec) y sé que está en riesgo mi vida, pero no importa morir por una causa justa“, expresó al salir de la Junta local de Conciliación.

También se irá a huelga de hambre el presidente del Comité Ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos, Wilner Metelus, quien acompaña a Maganda.

Adalid dijo que la única respuesta que recibió de los federativos fue que en 15 días le presentarían una propuesta, pero no está dispuesto a esperar más y por ello ya conduce rumbo a las instalaciones de la FMF, en Toluca.

Maganda acusó cuestiones racistas en su despido como árbitro. Dijo que al ser notificado de su cese tanto Brizio como el asesor Jorge Gasso lo llamaron “pinche negro” y “negro de mierda”.