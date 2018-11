Así será la toma de posesión de AMLO como presidente de México

Al evento acudirá una comitiva de EEUU, liderada por el vicepresidente Mike Pence y la asesora Ivanka Trump

El evento central de la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, será ante el Congreso de la Unión, en San Lázaro, como marca la Constitución, según el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.

La orden del día se integra de 13 momentos que comienzan con la lista de asistencia y declaración del quórum del Congreso General, a partir de las 9:00 a.m. (7:00 a.m. zona del Oeste de EEUU y 10:00 a.m. hora del Este) del sábado 1 de diciembre.

“Lectura a los resolutivos del Bando Solemne expedido por la H. Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2018 para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo, así como al primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el documento como segundo punto.

A ello le sigue la designación de las Comisiones Protocolarias, así como la intervención de un legislador de cada grupo parlamentario, quien durante 10 minutos establecerá la postura de sus representantes ante la nueva administración federal.

Sin especificar hora, el punto cinco especifica la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, seguido por el presidente electo López Obrador, a los pocos minutos será la ceremonia de toma de posesión.

AMLO dará su discurso inicial como nuevo presidente mexicano, indica el punto ocho del acuerdo, para lo cual no se especifica tiempo de duración.

Luego se entonará el Himno Nacional, tras lo cual las Comisiones Protocolarias colaborarán al retiro del salón de Sesiones de Peña Nieto y de López Obrador, para dar paso a la clausura del evento al que se espera la asistencia de varios líderes.

El presidente del Senado, Martí Batres, indicó que cadetes militares escoltarán a Peña Nieto y López Obrador, así como al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

El presidente Donald Trump no acudirá al evento, en su lugar asistirá el vicepresidente Mike Pence, así como la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, conformó el propio mandatario, quien destacó la buena relación con el próximo líder mexicano.

“Estamos teniendo muy buenas conversaciones con ellos. Mike Pence, e Ivanka y otra gente irán para la toma de posesión”, aseguró.

Se desconoce dónde serán sentados los representantes estadounidenses, un aspecto importante considerando la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya administración es non grata para EEUU.

Tras tomar posesión, López Obrador se dirigirá al Palacio Nacional y a las 2:00 p.m. se tiene planeada una comida con líderes mundiales.

A las 4:00 p.m. habrá una vebena popular en el Zócalo, en la que participarán la Orquesta Sinfónica Nacional y la cantante Eugenia León, según medios mexicanos.

A las 5:00 p.m. (3:00 p.m. zona del Oeste de EEUU y 6:00 p.m. hora del Este), el nuevo mandatario mexicano dirigirá un mensaje a la nación y le será impuesta la banda presidencial en el balcón del Palacio Nacional, así como el mando por parte de pueblos originarios.

También se confirmó que en el marco de la toma de posesión, el nuevo presidente mexicano se reunirá con los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales; Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quienes darán su visto bueno al “proyecto de plan” sobre inmigración hacia los Estados Unidos.