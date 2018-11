Castigo machista hace que padre de familia sea criticado en redes

La intención de este padre es que su hija hiciera conciencia de las oportunidades que la vida le está dando, sin imaginarse que algunos lo criticarían severamente

El pasado 23 de noviembre, un video comenzó a viralizarse debido a la peculiar manera en que un padre de familia grabó en video la manera en cómo castigó a su hija por su bajo rendimiento escolar, reprimenda que ha generado más críticas que halagos.

“¿Quieres ser ama de casa, cierto? No quieres prepararte, no quieres ser nadie en la vida, ¡pues vas a ser ama de casa!”, es lo que se le oye decir al papá de Nicole Yuretsi, la jovencita colombiana de 14 años que desató la furia de su papá por sus malas calificaciones.

En el video se ve cómo el padre de Nicole la obliga, en castigo, a lavarle la ropa a mano y ya ha superado los 8,5 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 220 mil ocasiones, generando todo tipo de comentarios, desde aquellos que lo apoyan por el castigo “ejemplar” que le ha dado a su hija, pero también muchos otros que no ven bien que haya avergonzado de esta manera a su hija y mucho menos, el que denigre la labor que se hace en el hogar.

El padre de la adolescente posteriormente aclaró que no pretendía minimizar el trabajo que las mujeres realizan en casa por no haber tenido mejores oportunidades, sino que deseaba recalcar que su hija no se había esforzado por aprovechar las que ella sí tenía.