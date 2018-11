Kourtney Kardashian se pasea desnuda por su casa

La mayor de las Kardashian dice que "es importante mostrar imágenes positivas de nuestro cuerpo"

La estrella televisiva Kourtney Kardashian, hermana mayor de la archiconocida Kim y la primera de la familia en dar nietos a la matriarca Kris Jenner -concretamente los pequeños Mason (8), Penelope (6) y Reign (3) junto a su expareja Scott Disick- se ha caracterizado desde tiempos inmemoriales por contar con una figura atlética y estilizada que, especialmente a principios de esta década, se erigía como referente y principal modelo a seguir para los miembros más jóvenes de tan mediático clan.

Y aunque ella misma asegura que ya no concede tanta relevancia a su físico como en otras épocas de su vida, especialmente desde que se convirtiera en madre, mantenerse en forma y sentirse satisfecha con su imagen corporal sigue siendo muy importante para ella tanto por el efecto que ello ejerce en su autoestima, como por la sensación de bienestar que le brinda de forma continua.

“La verdad es que me siento muy cómoda en mi propia piel y me encanta estar desnuda en casa. También creo que es importante mostrar imágenes positivas de nuestro cuerpo, sobre todo cuando trabajas tan duro para mantenerlo en el mejor estado posible“, ha explicado Kourtney en una entrevista a la edición mexicana de la revista GQ, antes de hacer un breve repaso a la lista de prioridades que definen su ajetreado día a día.

“Ser madre es sin duda lo que más atesoro en esta vida, fundamentalmente porque es donde tengo puesto mi corazón. Después, diría que lo más importante es ejercitarme, pero no solo para mi cuerpo, sino también porque me ayuda a relajarme y a desconectar; es muy positivo para la mente. En tercer lugar situaría el hacer turismo, ya que viajar alimenta mi alma, y justo después pondría la nutrición”, ha añadido en su entrevista.

Sobre este último aspecto, la primogénita de la mencionada Kris Jenner y el fallecido Robert Kardashian ha reconocido que con el paso del tiempo ha ido dejando atrás la disciplina espartana que la caracterizaba a la hora de lidiar con las dietas y, lo que le proporciona más orgullo todavía, ha aprendido a “incorporar” a su vida diaria lo mejor y más beneficioso de todas las que conoce.

“En su momento seguía dietas muy específicas y de cada una de ellas he aprendido cosas muy valiosas. Progresivamente he incorporado todas estas lecciones a mi estilo de vida y también me he dado cuenta de que no hay necesidad de ser tan estricta como era antes”, ha aseverado.