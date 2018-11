Qué hace tan exitoso al juego de Nintendo Pokémon Let’s Go

Pokémon: Let's Go Pikachu and Eevee batieron récords de ventas de Nintendo Switch en su primera semana. Te contamos en qué consiste esta nueva serie de videojuegos y por qué son tan exitosos

En tan solo una semana, dos nuevos títulos de Pokémon para Nintendo han hecho historia con ventas más de tres millones de copias en todo el mundo, batiendo las cifras alcanzadas por el (hasta ahora) imbatible Super Mario Bros.

Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee se convirtieron en su estreno en la serie de videojuegos para Switch más vendidos hasta la fecha en la consola de Nintendo.

Fueron también los más vendidos durante el ‘Black Friday’ en Estados Unidos, el evento de compras por excelencia en el país.

Se trata de una nueva generación de videojuegos inspirados en la nostalgia de una versión más antigua que espera atraer una horda de fanáticos movidos por la fiebre Pokémon.

Y es que aunque Pokémon nació en la ahora clásica Nintendo 64, el juego se ha modernizado a medida que avanzó la tecnología. Por ejemplo, añadiendo realidad aumentada, como ocurrió en Pokémon Go.

Pero, ¿qué tiene de novedoso Pokémon Let’s Go y por qué es tan popular?

Inspirada en un clásico para Game Boy

La nueva versión del juego está basada en el clásico para Game Boy Color y permite a los jugadores buscar, capturar y luchar contra Pokémon salvajes.

Es el primer juego de rol de Pokémon que no se juega en un celular o consola de mano. Además, permite al jugador interactuar directamente con Pikachu.

Pokémon Red, Blue y Yellow (Edición Roja, Azul y Amarilla) fueron lanzados a finales de la década de 1990.

La amarilla era ligeramente distinta porque el juego comenzaba con un Pikachu que no se quedaba en su Pokeball, al igual que ocurría en la serie original de dibujos animados. Let’s Go Pikachu and Let’s Go Eevee están muy inspirados en ese clásicovintage.

Algunas palabras de la jerga Pokémon:

Pokémon = contracción del japonés Poketto Monsutā, que significa monstruo de bolsillo

Pokéstop = lugar

Pokéball = aparato especial para atrapar y transportar un Pokémon para entrenarlo

Gym = sitio en el que los Pokémon luchan entre sí

Pikachu = el más famoso de los Pokémon, un ícono de la cultura japonesa

Eevee= es un tipo de Pokémon favorito entre muchos fanáticos del juego

¡Atrápalos ya!

Obviamente, 20 años después del lanzamiento de los juegos originales, han cambiado algunas cosas.

Una de ellas es la inspiración del éxito de Pokémon Go, el juego para celulares inteligentes con realidad virtual que causó furor en 2016 y que ha influenciado a la nueva versión en lo que respecta a la forma de atrapar a los personajes.

En Let’s Go, cuantos más Pokémon atrapas, más premios obtienes, al igual que en Pokémon Go.

Además, a diferencia de lo que ocurría en las ediciones Roja, Azul o Amarilla, el jugador debe caminar hacia un Pokémon para iniciar el encuentro, en lugar de pelear con miles de personajes en el camino.

¿Cuál es la diferencia entre ‘Pokémon: Let’s Go, Pikachu!‘ y ‘Pokémon: Let’s Go, Eevee!‘?

El Pokémon con el que empieza el juego es distinto en cada uno de ellos. Como era de esperar, lo protagoniza o bien Pikachu o bien Eevee.

Pikachu tiene una tabla de sur que le permite navegar en alta mar, mientras que Eevee puede usar un globo aerostático y volar alrededor del mundo.

Algunos Pokémon solo están disponibles en una de las versiones.

Oddish, Sandshrew y Growlithe solo aparecen en la de Pikachu, mientras que Bellsprout, Vulpix y Meowth son exclusivos de Pokémon: Let’s Go, Eevee.

¿Pueden Pikachu o Eevee evolucionar?

No. El Pikachu o el Eevee con el que empiezas no cambia a lo largo del juego, solo los Pokémon que atrapas.

Y solo porque elegiste a Eevee no significa que no puedas atrapar un Pikachu y viceversa. De hecho, Pikachu es más fácil de encontrar en la naturaleza.

Eevee, por otra parte, nunca estuvo disponible para ser atrapado en estado salvaje en los juegos originales para Game Boy. Let’s Go se basa mucho en ellos, por lo que es muy probable que sean igualmente difíciles de atrapar en el nuevo juego.

