Las cejas decoradas para Navidad son la nueva tendencia en Instagram

View this post on Instagram

Another shot of Christmas Tree Brows! 🎄 . . . . . . @nyxcosmetics Glitter Liner Jade & Gold @nyxcosmetics_australia Vivid Brights Envy & Halo @anastasiabeverlyhills Pomade Medium Brown @jazzy_glitter Space Junk @litcosmetics Glue, Liberache Glitter & Champagne Wishes Glitter @hudabeauty Desert Dusk Palette @tartecosmetics Lights Camera Lashes Mascara @urbandecaycosmetics Perversion Liner @redcherrylashes Demi Wispy Lashes Hairspray, Glue, Wax 😆🎄Inspired by @taytay_xx #christmasbrows #christmastree #xmastree #xmastreebrows #makeup #makeuplover #instabeautyau #makeupartist #NYX #UrbanDecay #tarte #AnastasiaBeverlyHills #JazzyGlitter #hudabeauty #Sigma #RealTechniques #Morphe #glitter #glittermakeup #beautyblogger #greeneyes #eyemakeup #mua #art #artist #artistsoninstagram #artofvisuals #artoftheday #wakeupandmakeup #fiercesociety @pricelineau @sephoraaus @sephora