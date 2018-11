Video: Chiquis Rivera encuentra inspiración en Jennifer López

La cantante sigue adelante pese a los "haters" con una frase celebre de JLo

Chiquis Rivera se ha activado en sus redes sociales de una forma positiva. La hija de Jenni Rivera está usando su fama para bien, para motivar a sus seguidores y no solo para promocionar productos como otros artistas lo hacen en Instagram.

La intérprete de “La Malquerida” recientemente avisó que se había puesto a dieta estricta y tomó un reto de 21 días para ver cuantas libras podía bajar. Con ello intenta inspirar a sus fans a que hagan lo mismo y motivarse mutuamente.

Rivera siempre ha recibido críticas horribles sobre su trabajo y apariencia, pero no se ha rendido y sigue en la lucha por conseguir su lugar fuera de la sombra de su famosa madre.

Para combatir a todos los “haters”, Chiquis compartió una frase de una entrevista de Jennifer López en sus Instagram Stories de como superó toda la negativa que había recibido sobre su talento.

“La gente decía, ‘no puede actuar, no puede bailar, no puede cantar’. A pesar de todo el dolor, le seguí. No podía dejar que eso me definiera. Empecé a trabajar más duro que todos los demás. Empecé a creer en mí misma, que no era una impostora, que no era de mentiras. Pero tomó tiempo“, dijo JLo.

Rivera continuó con el mensaje positivo para motivar a sus fans.

“Siempre va a haber gente que no cree en ti, que te critica, que te juzga, que dice que no puedes, ¿pero sabes qué? Cuando tu quieres, cuando realmente lo deseas, lo puedes hacer, nadie te puede parar. El que tiene la última palabra es Dios“, dice Chiquis.