6 combinaciones de alimentos que te harán perder peso

Tómalo en cuenta durante esta temporada

Lo sabemos: no todos los alimentos son iguales y, por ende, no todas las formas de combinarlos nos darán los mismos resultados. Mientras combinar carbohidratos simples con proteínas puede ser desastroso para una dieta, mezclar ciertas grasas con hojas verdes puede ayudarte a mejorar la digestión y acelerar tu objetivo de perder peso.

De acuerdo con los expertos de Eat This, Not That!, estas son algunas combinaciones fáciles de alimentos recomendables para perder peso.

Café + canela

Los antioxidantes de la canela ayudan a combatir la flacidez estomacal. Espolvorear canela en tu café matutino de todos los días, o preparar tu café en casa con una rajita de esta especia, suprimirá tu apetito y le dará a tu bebida un sabor delicioso.

Frutos rojos + avena

Además de ser una combinación deliciosa para el desayuno, la fibra insoluble de la fruta y la avena aumenta los niveles de ghrelina, una hormona que controla el hambre. Adicionalmente, los polifenoles que contienen frutos rojos como los blueberries, las frambuesas o los arándanos ayudan a detener la formación de grasa.

Pistaches + almendras

Combinar estas nueces no sólo te brindará un delicioso y saludable snack para obtener energía durante el día, sino que también sus carbohidratos y su contenido de L-arginina te ayudarán a quemar más grasa durante tu rutina de ejercicio diaria.

Espinacas + aceite de aguacate

Las grasas monoinsaturadas del aceite de aguacate, sumadas a las pocas calorías de las hojas verdes de las espinacas, te permitirán no sólo comer grandes cantidades de esta deliciosa ensalada, sino que también favorecerán tu pérdida de peso por su gran cantidad de agua.

Maíz + frijoles

El almidón resistente del maíz, combinado con la alta proteína de los frijoles, te brindará un plato delicioso, altamente nutritivo que te saciará con poca cantidad y que te proporcionará una gran cantidad de fibra, suficiente para mejorar las funciones de tu estómago y eliminar todo eso que no necesites.

Agua + cítricos

Además de que su sabor puede sustituir exitosamente las bebidas azucaradas, preparar agua con rodajas de cítricos como toronja, limón o naranja te proporcionará una buena cantidad de d-limoneno, un antioxidante que estimula la función hepática y, en consecuencia, ayuda a liberar tu cuerpo de toxinas.