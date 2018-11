¿Ahorro o pago las deudas?

Deber dinero no solo impacta negativamente las finanzas sino también la salud

¿Tienes una deuda que no te deja dormir? ¿Sientes que pagando la cuota mínima de tu tarjeta de crédito nunca podrás saldar tu deuda?

No estás solo. En un estudio del Centro Pew (http://www.pewsocialtrends.org), ocho de cada diez hogares en EEUU reportan estar endeudados. Entre las deudas más comunes, los encuestados citaron la hipoteca de la vivienda, así como deudas de estudios y de compra de carros, entre otras. Casi cuatro de cada 10 adultos dijeron deber dinero en sus tarjetas de crédito y en préstamos para comprar vehículos y, uno de cada cinco estadounidenses dijo tener deudas estudiantiles.

Las deudas son un determinante socioeconómico que no sólo afectan la estabilidad financiera de un individuo, sino que también impacta negativamente su salud. Según el reporte El alto precio de la deuda (The high price of debt) realizado, entre otros, por Elizabeth Sweet de Northwestern University, Chicago, los individuos con grandes deudas reportan mayores signos de depresión y de estrés.

Expertos financieros coinciden en que no existe una fórmula única en cuanto a ahorros y pagos de deuda se refiere, y que cada caso debe ser evaluado de manera independiente. Es por ello que se recomienda elaborar un plan individual, llevarlo a cabo y revisarlo cada año, para asegurarse de que dicho plan funciona y que la persona va por el camino correcto.

Distintos tipos de deudas

A la hora de decidir si pagar primero la deuda o ahorrar el dinero, es necesario diferenciar entre los distintos tipos de deudas. Algunas deudas, como por ejemplo la compra de una vivienda, son consideradas “buenas”, mientras que otras, como por ejemplo las tarjetas de crédito con altos índices de interés son consideradas “malas”.

Las hipotecas, o las deudas estudiantiles, entre otras, se consideran deudas a plazo y generalmente ofrecen bajos índices de interés. En estos casos, los expertos recomiendan pagar primero el saldo principal, para reducir los pagos e incurrir en menos interés. No es necesario apurarse para saldar este tipo de deuda

Por otro lado, están las deudas con altos índices de interés como en el caso de ciertas tarjetas de crédito. En estos casos, un individuo puede enviar cada mes el pago mínimo, y al mismo tiempo sentir que la deuda nunca disminuye. Este es el tipo de deuda que se recomienda pagar lo antes posible.

Pasos a seguir

El primer paso para salir de la deuda es guardar todas las tarjetas de crédito y dejar de usarlas hasta que puedas terminar de pagarlas.