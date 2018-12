Sana tus bloqueos y aprende a perdonar

Desde los cinco años de edad, Ana Mercedes Rueda afirma que ha recibido mensajes de Dios a través de los ángeles, lo cual convirtió en su misión de vida para ayudar a las personas a fluir y salir de los bloqueos y estancamientos en los que se encuentran.

Esta misión ha sido una tarea que la ha llevado a publicar cuatro libros y a atender a más de 3,000 personas en Colombia y otros países.

“Yo siento que empecé a identificar esa misión prestando mucha atención a las preguntas y mensajes de mis lectores, así como durante mis consultas, como ¿por qué Dios no me responde?, ¿por qué, a pesar de ser una persona buena no prospero? ó ¿por qué no me fluye el amor?”, explica la consejera angelical.

La búsqueda de respuestas a todas esas inquietudes la llevó a canalizar mensajes angelicales y formalizar este conocimiento en una serie de libros que tienen el fin de aportar claridad a las personas sobre las raíces de sus bloqueos, la fe y comunicación con Dios y los ángeles, las almas gemelas y hacer las paces con su pasado.

“¿Por qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla”, “¿Por qué no Fluye el Amor en mi Vida?” y su más reciente libro “Perdona y Vive el Presente con la Ayuda de los Ángeles” son herramientas que complementan su vocación a un público internacional que sintoniza sus clases gratuitas, talleres y consultas angelicales.

“Trabajo la claridad como sanación de los bloqueos. La claridad es el punto de partida para poder realmente ver cambios para poder realmente fluir y desbloquearse”, dijo la colombiana.

Según la autora, que reside en los Estados Unidos, el miedo, la duda y la confusión son los factores generales que más impiden que la gente logre lo que quiere.

“Si tú sientes duda o sientes miedo, los miedos vuelven a ti; si no cambias estas actitudes, los vas a seguir atrayendo a ti y te mantendrás en el estancamiento en que quizás te encuentres. Por eso es tan importante trabajar la claridad para eliminar la duda, y así permitir que los deseos comiencen a manifestarse en tu realidad.”