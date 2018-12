Esto dijo Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, sobre su carrera y su familia

Estar enfocada en su carrera le ha hecho ganar, en poco tiempo, reconocimiento a nivel internacional

A sus 15 años de edad, Ángela Aguilar únicamente piensa en su carrera artística, ya que por el momento, no hay espacio para tener novio.

Así lo afirmó la hija del cantante Pepe Aguilar en entrevista, previo a comentar que el más celoso de la familia es su hermano, Leonardo.

“Mi papá no es tan celoso como mi hermano, él es el más celoso de todos. La verdad ahorita mi novio es mi carrera y me tengo que enfocar en él, la verdad yo feliz de poder hacer lo que me gusta, si sale el amor qué bien, si no, no lo estoy buscando“, confesó Ángela.

En caso de que alguno se anime a conquistar el corazón, éste tendrá que enfrentarse primero a su padre, según informó la cantante.

“Para tener novio tiene que ser con el permiso de mis papás, soy hija de familia, no me voy a estar escondiendo… Busco una persona que sea buena y le caiga bien a mi familia“, sostuvo.

Estar enfocada en su carrera le ha hecho ganar, en poco tiempo, reconocimiento a nivel internacional, como el ser nominada en dos categorías de los Latin Grammy por el disco Primero Soy Mexicana.

“Cuando yo saqué mi material, lo quise hacer como en tributo a todas las mujeres mexicanas que nos abrieron las puertas para poder cantar este género, artistas como Rosita Quintana, Flor Silvestre, Lola Beltrán… todas esas artistas.

“Nunca pensé que me fueran a nominar en los Latin Grammy ni cantar ahí, fue una gran sorpresa, un gran honor porque gracias a Dios no me desafiné, no me caía del escenario, fue una representación de lo que verdaderamente es México“, aseguró.

En cuanto a la situación que está atravesando su medio hermano Emiliano, luego de haber tenido problemas con la ley hace unos meses, así como de adicciones, tanto Leonardo como Ángela aseguraron mantener excelente comunicación y apoyo familiar.

Cabe destacar que Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela serán los invitados de honor del concierto Para México, que se llevará a cabo el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México bajo la batuta de La Orquesta Sinfónica de Minería.

También estará el mariachi El Zacatecano, que los acompañará en temas como “La Llorona”, “Triste Recuerdo”, “Paloma Querida” y más.

POR: Froylan Escobar