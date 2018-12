Maky Soler no se quiere divorciar de Juan Soler

La actriz sigue amando al padre de sus hijas a pesar de la separación

Magdalena Moguilievsky Hojean, mejor conocida como Maky Soler, fue entrevistada para el programa “Suelta la sopa” y por vez primera habló del rompimiento con su aun esposo Juan Soler, de 52 años, después de estar unidos en legítimo matrimonio por 15 años, de quien categóricamente revela que desea que todo se arregle.

“Las niñas están bien, es algo temporal y estamos tratando de no decir que es un divorcio, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, a nuestro público. No voy a hablar de la relación porque eso lo acordamos con Juan, quedárnoslo para nosotros”.

La actriz confiesa que continúa amando a Juan: “Es el mejor hombre del mundo, lo adoro con todo el corazón, lo amo y estamos haciendo todo lo posible para que esto se solucione. Por muchos años como que uno va arrastrando cosas, mismas que te van hirendo el corazón y a veces necesitas tiempo y distancia como para replantearte las cosas”.

Maki da a conocer que llevan meses en esa situación.

“Esto no es de ahorita, las niñas ya lo sabían y esto tiene más tiempo. Hoy que mis hijas tienen 12 y 14, estoy feliz de haber estado al 100 por ciento con ellas y tener el privilegio que Juan me lo permitiera; literal, Juan se echó la familia al hombro y salió a trabajar para darnos una vida de reinas y de princesas”.

No le gusta pensar que Juan pueda enamorarse de otra: “He llorado mucho y espero que el final sea positivo; Juan es un hombrezotote, un buen padre, un buen todo”, concluyó.