Ricky Martin cumple su promesa: Entrega tres de las casas que construyó en Puerto Rico

Su fundación sin descanso restaura y hace hogares para los damnificados del huracán María

El compromiso de Ricky Martin por el bien de la humanidad no tiene límites, y lo demuestra a diario, no solo en sus palabras y su música, sino también en sus acciones a través de su fundación que lleva su nombre. Tal como lo prometió el día que los huracanes, primero Irma y después María, arrasaron con su natal Puerto Rico, todo sus esfuerzo se enfocaron en levantar su isla.

Aviones cargados de alimentos, fiestas benéficas, conciertos y hasta un conmovedora franela con la bandera de Puerto Rico pintada por sus hijos, fueron tan solo algunas de la tareas que se propuso.

Los logros van llegando y el propio Ricky quiso estar presente para entregar tres casas en las comunidades de Loíza, en el sector Las Carreras, a tres familias que lo perdieron todo.

“Hoy estamos en el sector Las Carreras en Loíza, entregando las llaves a varias familias. Gracias a cada una de sus aportaciones a nuestro Fondo es que reconstruimos hogares, brindamos protección y esperanza a cientos de familias. Reconstruyendo hogares, reconstruimos comunidad”, dijo Ricky al finalizar su hermosa tarea.

El cantante y actor compartió con las familias, caminó las calles del lugar y llevó esperanza con hecho concretos.

A la par con las entregas de residencias, la Fundación Ricky Martin realiza otras labores, sociales para fortalecer a las familias de este municipio, en su espíritu de resiliencia, ofreciendo a toda la comunidad talleres integrales y de empoderamiento desde el Centro Tau.

La identificación de viviendas comenzó en marzo de 2018 y la meta son cerca de 225 hogares para el otoño del 2019. Desafortunadamente la trata humana, crimen que ha visibilizado la Fundación Ricky Martin desde hace más de una década, incrementa tras desastres naturales y de igual manera que reconstruyeron hogares en Tailandia tras el tsunami de 2004, para el cantante es vital hacerlo en Puerto Rico.

En el proyecto de reconstrucción de viviendas hay más de 30 empleados residentes de Loíza y cada recipiente, aparte de colaborar en la reconstrucción de su hogar, escoge el color de su pintura, las losas y otros elementos, porque, como ellos explican, la fundación ha definido que su rol es facilitar procesos de transformación y empoderamiento.

Previo a la fase de reconstrucción de viviendas, entre octubre 2018 a marzo del 2019, Ricky como cabeza de su fundación accionó la primera y segunda fase del Fondo de la Fundación Ricky Martin. Durante ese tiempo lograron transportar a Puerto Rico más de dos millones de libras en servicios básicos y medicinas; repartir comida en la zona oeste a 150,000 familias; ubicar 35 maletas solares en 18 clínicas de salud comunitaria que recibieron unos 32,000 pacientes entre noviembre y abril de 2018. Para los referidos esfuerzos de impacto social comunitario contaron con 380 voluntarios e impactaron 17 municipios y decenas de comunidades.

Por eso para Ricky, y la Junta de Directores y Equipo de la Fundación, a través de toda esta cadena de amor, nos cuentan que quieren agradece la colaboración de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Hispanic Federation, Unidos por Puerto Rico, Saint Bernard Project, Leonardo DiCaprio Foundation, We Care Solar, Music for Relief, Fundación Segarra Boerman, Fundación Plaza Las Américas, Alec & Hilaria Baldwin Foundation, Títin Foundation, American Heart Association, Fundación PACIV, Foundation for Puerto Rico, Jet Blue Foundation, Jennifer Aniston, Ellen Degeneres, CAA Foundation, entre tantos otras que han colaborado en esta gran iniciativa.

MIRA EL VIDEO DE CUANDO RICKY ENTREGA LAS LLAVES DE LAS CASAS:

Loading the player...