VIDEO: Maduro se siente “orgulloso” que diputados mexicanos protestaran en su contra

Diputados del conservador Partido Acción Nacional repudiaron la presencia de Maduro en México

El Presidente de Venezuela,Nicolás Maduro, agradeció la solidaridad de las y los mexicanos que lo recibieron ayer durante su visita para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente y calificó como “un honor” las críticas que recibió de “la derecha” de América Latina.

“La derecha dice sus cosas, la derecha malinche, ésta traidora de América Latina, que diga lo que sea, es un honor para mí que la derecha me ataque, y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes”, dijo Maduro en un video difundido en la cuenta oficial de la Presidencia venezolana y que fue transmitido hoy durante la reunión que representantes de su Gobierno mantuvieron con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la Ciudad de México.

En el video, Maduro envió un saludo a los dirigentes sindicales, intelectuales y luchadores sociales mexicanos que apoyan a su Gobierno. Dijo que en su visita a México sintió el amor y la solidaridad de sus habitantes.

#AHORA Pdte @NicolasMaduro envía un mensaje de agradecimiento a la digna clase obrera mexicana por su respaldo a la Revolución Bolivariana. Que Viva México! pic.twitter.com/WdYbo9mQdY — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 2, 2018

“He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor y la solidaridad, lo he sentido en las calles de México, al llegar de manera inmediata me entregó su amor, porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha y la gente sabe quiénes somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas, y saben quién soy yo, el presidente Nicolás Maduro”, dijo.

El Presidente agradeció el evento “Clase obrera mexicana con Venezuela”, organizado hoy en el auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas, al que asistió el Canciller venezolano, Jorge Arreaza y el Ministro Cultura, Ernesto Villegas.

Nicolás Maduro fue invitado a la toma de protesta de López Obrador en el Congreso de la Unión, pero no llegó hasta la celebración con mandatarios internacionales en el Palacio Nacional. En San Lázaro y en calles cercanas diversas personas se manifestaron contra su visita.