¿Yanet García se operó el trasero? ‘La chica sexy del clima’ reacciona a rumores

La presentadora de Televisa habló de lo que se dice de ella en Instagram

Cuando en sus fotografías donde luce su figura la gente le comenta diciendo que su trasero es operado, Yanet García lo toma como un piropo y reconocimiento a su disciplina.

La chica del clima del matutino “Hoy” se siente orgullosa de compartir con sus seguidores los resultados de su entrenamiento y sana alimentación, pues asegura que si todo se hubiera logrado con bisturí, cualquier persona se vería igual.

“Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente. Si fuera tan fácil, cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo. Me ha costado nueve años de mi vida y estos son los resultados. (Que digan que son operadas) hasta me halaga, digo ‘ay, ¿tan bien están?’“, comentó García.

Uno de sus objetivos al presumir su cuerpo es motivar a otras chicas al mostrarles que con esfuerzo se pueden conseguir los mismos resultados que ella, quien no siempre tuvo las curvas que ahora puede presumir.

Las fotografías que sube con prendas entalladas, en bikini y hasta con disfraces son parte de como expresa su seguridad y satisfacción con su cuerpo, pues cree que de las muchas partes de la feminidad está en saberse atractiva.

“No soy la única chica que tiene un buen trasero. Más allá de verte bien físicamente, es sentirte bien contigo misma y eso es lo que más me gusta“.

Mauricio Ángel