Escalofriante: Sahar Tabar, la mujer que intenta parecerse a Angelina Jolie, vuelve a modificar su rostro

Aseguran que se ha sometido a medio centenar de operaciones

La ‘instagramer’ Sahar Tabar volvió a aterrorizar a propios y extraños en Instagram luego de publicar una serie de fotos tras someterse a más de 50 cirugías para parecerse a la actriz estadounidense Angelina Jolie.

De acuerdo con The Sun, la joven iraní de 20 años volvió a pasar por el quirófano para seguir afilando sus rasgos que para muchos han llegado al extremo.

Las fotos que comparte Sahar en las redes sociales le han ganado comentarios punzantes y comparativos con la protagonista animada de “Corpse Bride” (El cadáver de la novia) de Tim Burton en 2005.

A pesar de los rumores en redes sociales y las versiones de los tabloides, la joven dijo a Sputnik que no se ha hecho tantas cirugías como se dice y todo lo demás es maquillaje y algo de retoque digital.

“Esto es Photoshop y maquillaje. Cada vez que publico una foto, hago que mi cara sea más divertida y graciosa. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis fans saben que esta no es mi cara real“, aseguró.

“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta”, aclaró.

La popular asiática que también dice querer parecerse a Lara Croft es una persona espiritual y para ella la bendición de su familia es lo único importante y no tanto lo que dice la gente.