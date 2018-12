Ana Patricia Gámez es una mujer de posadas navideñas y valores heredados de su madre

La estrella de Univision y del matinal Despierta América tiene claro la herencia hispana que le dejará a sus hijos y del poder del agradecimiento

Ana Patricia Gámez ha compartido a través de sus redes sociales imágenes de su hogar y cómo éste se ha ido vistiendo de Navidad. También muestra la ilusión que como familia les hizo recibir a sus amigos y compañeros de trabajo en su primera posada navideña, en donde celebró la vida y la bendición de sus hijos, y entre ellos la llegada de su bebé, Gael.

Para Ana Patricia las fiestas son para celebrarlas en familia y compartir juntos una razón de dar gracias. Y según reportó el portal de Mamás Latinas tanto la conductora de Despierta América como sus hijos ya tienen lista la carta para Santa Claus, con muchos juguetes añadidos a última hora, por parte de la pequeña Giulietta, la hija mayor de la pareja que conforma con Luis Carlos Martinez.

En sus más sentidas confesiones para dicho medio la conductora reveló que las tradiciones han sido una herencia de su mamá, “Ella siempre ha sido muy curiosa, muy detallista en esas cositas“. Y cuenta cómo con el tiempo es ahora ella la que se encarga de comprarle esos detalles a su progenitora.

La estrella de televisión, también reconoce, aunque agradece que su trabajo y la maternidad son roles y facetas que la cansan en el sentido físico de la expresión. “No sé de dónde sacamos fuerzas, porque yo a veces me pongo a pensar que he dormido cuatro horas y me tengo que levantar a hacer el programa en la mañana con la mejor sonrisa, pero la verdad me siento súper bendecida“, contó la conductora.