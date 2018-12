Así reaccionó Karla Monroig cuando le preguntaron sobre su relación con Tommy Torres

La llama del amor parece que sigue viva entre Karla y Tommy

Karla Monroig habló con el programa ‘Dando Candela’, de Telemundo, sobre su relación con el cantante Tommy Torres.

“En la vida tenemos que aceptar las cosas como son y llevar las cosas día a día. No todos los días pensamos de la misma manera. Lo que pensamos hoy no es lo que nos gusta mañana. Lo que nos gusta hoy no es lo que nos gusta mañana. Así que hay que vivir la vida un día a la vez. Y tratar de tomar las decisiones basadas en amor, en compasión, en comprensión, así nos duelan o nos cause mucha felicidad”, dijo Monroig sobre el proceso de reconciliación.

Ante la pregunta de quién dio el primer paso para que las cosas se arreglaran, Karla no quiso dar detalles pero aseguró que está feliz.

“Yo no voy a dar ese tipo de detalles. No suelo hablar de mi vida privada, pero sí les agradezco a todos sus oraciones, su cariño y el que hayan estado pendiente todo este tiempo. Pero estoy muy feliz”, añadió la actriz.

RECONCILIACIÓN | Karla Monroig asegura que la reconciliación entre ella y el cantante Tommy Torres es un proceso de un día a la vez. #DandoCandela pic.twitter.com/3uKi6GTlzb — DANDO CANDELA (@dandocandela) December 5, 2018

La pareja, que lleva una relación de 13 años, había anunciado en febrero su separación, pero en mayo salió a relucir que el proceso de divorcio se había detenido.

Posteriormente, se les vio compartir juntos en diversos eventos como en el cumpleaños de su hija, Amanda Zoé, y visitando el St. Jude Children’s Research Hospital.

Con información de Primera Hora

Tommy y Karla se casaron en una boda íntima el 30 de noviembre de 2008 en Las Vegas, luego de tres años de relación.