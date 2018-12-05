Inquieto cachorro de león sorprende a modelo en sesión de fotos y le muerde un glúteo

La presentadora rusa Anfisa Chekhova ahora sabe que el león no es como lo pintan, ni porque se vea muy tierno de cachorro.
En uno de los momentos virales más simpáticos de esta semana, se observa el momento en que el inquieto y juguetón “Jack” le muerde un glúteo a Chekhova cuando realizaba una sesión de fotografías.
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@eremnews . . . . تعرضت مذيعة روسية إلى موقف محرج ومضحك أيضًا، عندما رفض شبل التوقف عن الحركة أثناء إحدى جلسات التصوير. فقد تعرضت مقدمة البرامج التلفزيونية أنفيسا تشيخوفا (40 عامًا) للعقر في مؤخرتها، من قِبل شبل يدعى “جاك”، شاركها جلسة تصوير في موسكو. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #نمر #أسد #شبل #حيوانات #مذيعة #اعلام #تلفزيون #قناة #صورة #روسيا #أنفيسا_تشيخوفا #Anfisa_Chekhova #AnfisaChekhova #achekhova
La misma Anfisa compartió el momento en su cuenta de Instagram y se lo tomó con gracia.
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По многочисленным просьбам трудящихся, публикую все видео сегодняшней съемки со львёнком в ленте, а не только в сториес☺️ Львёнок Джек, ему 2 месяца. Когда он чуть подрастет, будет отправлен в Сочинский Сафари-парк. Вообще, если верить астрологии, для счастливой совместной Жизни, мне подходит мужчина Лев. Но пока мне идеально подошёл только мини-лев😍 Я была слегка покусана, немного облизана, но главное получила ни с чем не сравнимые эмоции. Обожаю животных, особенно их детёнышей. Хотя в моей практике есть опыт вхождения в клетку с огромным львом братьев Запашных. Но он был немного странным Львом, ему казалось, что он Собака😂 #львёнок #видеосживотными
“Durante la sesión de fotos, me mordieron y me lamieron, pero lo principal es que obtuve muchas emociones positivas”, dijo.
Y es que la rubia vestía un bonito vestido con transparencias y brillantes, pero nada importó al felino que tiró certera mordida en los atributos de la modelo.
Afortunadamente para la joven, el mordisqueo en la nalga no tuvo consecuencias y todo terminó en un incidente del que ahora se ríe y comenta con simpatía.
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Под этой красивой фотографией, сделанной талантливым фотографом @alenaiordan , Хочу затронуть очень животрепещущую тему! Во все времена человек приручал диких животных! Предки наших любимых кошечек-собачек, когда-то бегали свободные и радостные по дикой природе, но человек догнал их, забрал к себе в дом и начал любить и заботиться! Слоны, верблюды, лошади, коровы, овцы, козы ( дальше перечислять?) ВСЕ ОНИ БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ! Но человек поработил их и стал использовать в своих целях!!! Ездить, возить на них тяжести, делать одежду, и есть в конце концов! Все они могли бы вольно бегать по лесам и полям, но стали домашними Животными и уже много веков Служат человеку! Но наша сердобольная общественность очень возмущена, когда видит на фотографии, в руках у Человека, дикое животное! И неважно, что львёнок или тигренок уже в 20-м поколении рожден в неволе. И не важно что его не используют, как коров, в пищу, и как ослов для перевозки огромных тяжестей! Его кормят, поят, заботятся, лечат, не бьют, и просто позволяют людям на него любоваться! Неважно, люди бездумно и агрессивно бросаются на его защиту! А знаете почему? Потому что в этом направлении можно и модно проявлять агрессию! А людям только дай повод выплеснуть её наружу, да еще что бы цель агрессии была признано Благородной! Кричат, что Дельфинов порабощают и мучают в Дельфинариях! А ничего, что Дельфины до глубины души привязаны к своим дрессировщикам? И те им отвечают взаимностью! А ничего, что Дельфины лечат огромное количество детей, больных ДЦП и прочими заболеваниями? Их не едят, как кроликов или баранов! Они служат людям! И это, возможно, их миссия! Так вот, скажу я вам, и можете отписываться сколько хотите, ужасно не то, что Люди приручают Диких животных! Гораздо ужасней, когда прирученных домашних питомцем- бросают!!! Не существует приютов для брошенных Львов! А вот для бедных домашних кошечек, брошенных выживать в диких условиях, приют есть! И вместо того, что бы возмущаться наличием Львенка в моей фотосессии,просто позвоните в приют и спасите хоть одно животное, прирученное, но преданное человеком!!!! Адресочек, запишите @kotodetki 🙏🏻 Львёнок: @exotic_animals_moscow_ Платье: @irneste