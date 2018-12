Martha Cristiana tras cirugía a corazón abierto: “Es un milagro que esté viva”

View this post on Instagram

¡Hola a todos! Gracias por sus mensajes y sus muestras de cariño, por sus oraciones y por toda la buena vibra que se convirtió en magia pura. Aquí estoy como nueva gracias a las amables atenciones de este súper equipo de doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que han estado al pendiente de mí en este magnífico hospital ABC de Santa Fe. Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al Dr Alejandro Rey, el cirujano que me operó; no es broma, es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el Dr. Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre. Los cardiólogos están sorprendidos con mi recuperación y eso hace que esté todavía más positiva sin duda. Ahora bien, dicho lo anterior, lo que me permite poder contarla es el cariño que he recibido, no sé si merecidamente, en estos días. El amor de mis hijos, de mi pareja y de mis amigos ha sido medular. Los papás de mis hijos y su apoyo en todo momento, mi familia adorada que he tenido la fortuna de poder ver en estos días. No tengo forma de agradecer todo esto y por eso acudo a este espacio. Es raro, lo sé, es público, es poco íntimo pero es una herramienta liberadora para poder conectar y enviar un mensaje al universo. Si de por sí es poderoso escribir este tipo de cosas que nos pasan y que sentimos, pues todavía más si se puede poner en un avioncito de papel para lanzarlo al cosmos a través de este tipo de redes. Me gusta hacerlo. Me gusta compartir lo que me sale en lugar de renegar de las selfies y de todas las ridiculeces que luego hace uno. Y pos ora pior ‘ tan felizota que me siento. Hay personas que neta no sabía que me querían o que estaba yo en su radar. Personas con las que no siempre he sido amable y eso me hace sentir aún más humilde y más agradecida. También personas a las que he lastimado y me han lastimado han estado cerca en este asunto. La naturaleza humana es una cuestión de estudio bellísima. Gracias @betoventosa @aaronventosa @luca.mostosm @mateomt @josealvarez @schuylerhilton @marhmer Carlos, @alfsobero Pumita, Rocho por haber venido y a todos mis primos y tíos por estar pendientes ❤️