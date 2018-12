Revelaciones: Aseguran que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, es víctima de su ambición

Parece que con el tiempo muchos se han desencantando con la esposa del príncipe Harry

Dicen que la duquesa de Sussex tiene que entender que ya no está en Hollywood. Tom Bower, el biógrafo de el príncipe Carlos ha dicho en un entrevista con Good Morning Britain: “El problema es que falta alguien que pueda dar un paso adelante y decirle a Meghan: ‘Esta es la forma en que podría haberlo hecho en Hollywood, pero aquí en Londres lo hacemos de esta manera'”, añadió el escritor, que a principio de este año lanzó el libro “Rebel Prince: the Power, Passion and Defiance of Prince Charles”.

La escritor incluso ha dicho que Meghan Markle es su propia enemiga: “Creo que nadie va por ella, es víctima de su propia ambición”. En el peor de los casos parece que incluso “Está tratando de ser Diana, quiere adoptar ese nuevo papel“, según argumentó Bower.

Parece que la relación entre el escritor y la duquesa también ha cambiado de un día para otro y es así como lo recordó Tom al decir que “Es una actriz de Hollywood aprovechando su suerte y actuando para llegar a la cima“, según refirió el portal de Infobae.