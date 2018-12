5 consejos para elegir un reloj perfecto para mujer

En esta época, es una excelente opción para regalo

Aunque para muchas personas puede pasar desapercibido, el reloj es y seguirá siendo un símbolo de status y elegancia. Este accesorio es más que una prenda de vestir, pues proyecta el carácter, estilo y personalidad de quien lo porta.

Elegir el reloj adecuado puede ser una tarea desgastante, por eso la marca de relojes Orient con más de 70 años de experiencia, te trae algunos consejos que pueden ayudarte a elegir el reloj que más se ajuste a tu estilo y personalidad.

1. El tamaño

El tamaño apropiado de un reloj no solo depende de la muñeca y brazos de quien lo use sino qué tan discreta quieres ser. Generalmente, los de mayor diámetro se asocian con estilos más arriesgados y llamativos. Por el contrario, los más pequeños o delgados, transmiten más elegancia y sobriedad. “El reloj no debe ser tan pequeño que no puedas ver la hora en él, ni tan grande que sobresalga del ancho de tu muñeca.” explica Andrés Rubio, gerente comercial de Orient Colombia.

Si el diámetro de la muñeca está por debajo de los 15 cm, hay que evitar los relojes con esfera de un diámetro superior a los 40 milímetros. En el caso contrario, hay que buscar relojes que como mínimo tengan 42 milímetros de diámetro.

2. Elegancia o moda

Para aquellas personas que vistan de forma clásica y elegante, lo más recomendable son los relojes con pulso de cuero. Este tipo de relojes formales te servirá para ocasiones especiales, reuniones de trabajo, comidas de empresa, etc.

Si tu búsqueda se enfoca en un accesorio versátil te sugerimos elegir una pieza en acero, de color dorado o plateado, preferiblemente un modelo automático que tienen diseños atemporales y te acompañará por más tiempo, brindándote ese toque especial que imprimirá carácter a tu estilo.

Para un look informal los relojes de pulsera grandes o de tamaño mediano con fondos de colores son una excelente elección. Sin embargo, si usas una pinta formal, lo mejor será que elijas relojes metalizados que combinen con cualquier atuendo, haciéndote lucir sobria y elegante.

Para las ocasiones como fiestas empresariales, los cócteles o las bodas, podrás lucir relojes de pulsera delgada. Dependiendo de los accesorios adicionales (anillo, aretes, etc.) que vayas a lucir ese día, opta por los modelos plateados o dorados, con detalles brillantes, por ejemplo, cristales suizos. Y a la hora de ejercitarte, elige relojes de corte deportivo que, por lo general, suelen ser de colores alegres y divertidos.

3. El precio

Sobre los costos Andrés Rubio indica “los relojes de alta gama son tradicionalmente de origen suizo, y su elaboración es un proceso que se ha heredado durante generaciones, los productos japoneses por otro lado tienen precios más asequibles y su calidad es a toda prueba”. Las maquinarias automáticas, las funciones adicionales como los cronógrafos, los cristales de zafiro, las ediciones limitadas, o la adición de piedras preciosas son las principales variables que influyen en el valor de tu reloj.

4. Considera tu color de piel

Para las mujeres de piel oscura, se recomienda usar accesorios que resalten su tono de piel, un reloj de color azul, magenta, variedad de rojos intensos y una amplia gama de colores vívidos te harán lucir ese accesorio como toda una estrella.

Si tu piel es de un tono trigueño, prueba con colores cálidos, el amarillo, verde, naranja, beige y tonos que contengan una gradación tropical, aportaran a tu atuendo la armonía que quieres y si eres de piel blanca, busca una paleta de color oscuro, por ejemplo, marrón, azul, rojo oscuro, negro o plateado oscuro.

5. Durabilidad y mantenimiento

Los relojes automáticos por su característica hibernación y calidad de producción tienen una vida útil mucho más larga, mientras que los relojes de cuarzo que funcionan con baterías, requerirán de una pequeña revisión cada vez que sustituyamos la batería. Estos relojes tienen una vida aproximada de 10 años.

Los relojes son compras prácticas que pueden acompañarte durante varios años y convertirse en el motivo de varias anécdotas, no sientas culpa por premiarte cuando vayas a adquirir uno, es el regalo perfecto y enseñara a las personas una parte de tu estilo y gusto.