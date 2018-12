Cardi B recibe disculpa de la amante de Offset, y se entera del supuesto trío sexual del rapero

Por el momento la rapera ha mantenido silencio y se ha refugiado en el amor de su hija

Cardi B anunció ayer, por sorpresa, a través de sus redes sociales su separación de su marido y padre de su única hija, el rapero Offset, alegando que la pareja llevaba un tiempo distanciada y que, en resumen, habían acabado “desenamorándose“.

Poco después se hicieron virales en la esfera virtual varias capturas de pantalla de las conversaciones privadas que el componente del trío Migos habría mantenido con una modelo, Summer Bunni, para intentar organizar un encuentro sexual entre ellos dos con otra mujer, una explosiva maniquí llamada Cuban Doll. Los mensajes -que habrían sido filtrados por una tercera persona- están fechados el pasado 28 de junio, apenas unos días antes de que su ya ex esposa diera a luz a su pequeña Kulture. Las implicadas en esta complicada historia, que recuerda a las infidelidades del jugador de baloncesto Tristan Thompson que salieron a la luz en la recta final del embarazo de su pareja Khloé Kardashian, han querido dar un paso al frente para ofrecer su versión de los hechos a través de sus cuentas de Instagram, donde Summer Bunni ha reconocido su error y ha insistido en que no encuentra ninguna satisfacción en el sufrimiento de otra mujer.

“Siempre he apostado por que las mujeres se apoyen las unas a las otras, pero en esta situación no solo he fallado yo, también lo han hecho otros. Trato de distanciarme de ciertas situaciones y personas por una razón. Este mensaje no es para tratar de ganar simpatías, sino para responder las preguntas que han surgido“, reza parte de su comunicado.

Cuban Doll, por su parte, ha apuntado que su amiga no ha sido la responsable de romper ninguna familia para pedir que cese el acoso al que está siendo sometida por cierto sector de la base de fans de Cardi.

Sin embargo, la propia Summer ha admitido que su forma de actuar, que justifica alegando que no era consciente de la seriedad del matrimonio de los dos artistas, no fue la correcta en otras declaraciones al portal TMZ, en las que ha recalcado por otra parte que Offset y ella no han mantenido ningún tipo de contacto desde que llegara al mundo la hija de los raperos.

“No he hablado con Cardi, pero me gustaría que supiera que soy una persona auténtica y que no estoy aquí para destruir una familia o para estropear lo que ha construido con su marido. Siento mucho que sucediera todo esto, y siento no haber sabido valorarme más como mujer, y solo espero que ella pueda superar todo esto. Sé que Offset y ella se quieren mucho, era evidente, así que mi esperanza es que sabiendo esto pueda centrarse en ese amor que se tienen“.

Cardi B ha preferido no entrar a pronunciarse por el momento acerca de la sorprendente evolución de la historia acerca de su ruptura con Offset y, en su lugar, ha cedido todo el protagonismo en sus redes sociales a Kulture, haciendo pública la primera instantánea de su bebé en su perfil de Instagram.